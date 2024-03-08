Війною рф проти України повністю чи частково зруйновані 1946 культурних об'єктів - МКіП
Київ • УНН
1946 об'єктів культурної інфраструктури, з яких 317 зруйновано, були пошкоджені або зруйновані внаслідок російської агресії в Україні станом на 25 лютого 2024 року, за даними Міністерства культури та інформаційної політики.
1946 об’єктів культурної інфраструктури пошкоджені чи вщент знищені війною. Статистику руйнувань завданих російською агресією підрахували у Міністерстві культури та інформаційної політики, передає УНН.
Так, станом на 25 лютого 2024 року збитків зазнали 1946 об’єктів культурної інфраструктури (в тому числі заклади культури, підпорядковані МКІП та іншим ЦОВВ) без урахування пам’яток культурної спадщини, з них 317 – знищені (16%).
Деталі
За даними Міністерства культури та інформаційної політики серед пошкоджених об’єктів:
28 закладів культури державної форми власності (9% від загальної чисельності в Україні) й 1918 – комунальної форми власності (6 %).
Найбільше збитків культурної інфраструктури було завдано у: Донецькій, Харківській, Херсонській, Миколаївській, Луганській, Запорізькій областях, Київській областях, а також у місті Києві.
Зазначається, що пошкоджені
· клубні заклади – 933;
· бібліотеки – 695;
· заклади мистецької освіти – 151;
· музеї та галереї – 113;
· театри, кінотеатри та філармонії – 38;
· парки, зоопарки, заповідники – 13.
· цирки – 3;
Руйнувань зазнали клубні заклади, бібліотеки, музеї, театри, філармонії та заклади мистецької освіти (мистецькі школи і коледжі) на території 277 територіальних громад (18,9 % від загальної кількості ОТГ):
у Вінницькій (3,2% ), Дніпропетровській (19%), Донецькій (83%), Житомирській (17%), Закарпатській (2%), Запорізькій (36%), Київській (27 %), Луганській (46 %), Львівській (4 %), Миколаївській (44 %), Одеській (9 %), Полтавській (2 %), Сумській (51%), Харківській (54%), Херсонській (43%), Хмельницькій (17%), Черкаській (6%), Чернігівській (47%), Кіровоградській (2 %) областях та м. Києві.
російська агресія: пошкоджено 945 об'єктів культурної спадщини в Україні 06.03.24, 04:15 • 38840 переглядiв
Додатково
Через тимчасову окупацію Луганської та значної частини територій Запорізької, Донецької та Херсонської областей експерти не можуть обрахувати точну кількість пошкоджених війною об’єктів культурної інфраструктури.