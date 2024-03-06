російська агресія: пошкоджено 945 об'єктів культурної спадщини в Україні
Київ • УНН
Внаслідок російської агресії було пошкоджено 945 об'єктів культурної спадщини України, з них 128 - національного значення.
945 пам’яток культурної спадщини України постраждали через російську агресію. Про це повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики України, передає УНН.
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За період з 24 лютого 2022 року до 25 лютого 2024 року рф зруйнувала або пошкодила 945 об’єктів культурної спадщини. З них пам’яток національного значення – 128, місцевого значення – 742, щойно виявлених об’єктів культурної спадщини – 75
Загалом, уражені пам'ятки розташовані у 17 областях України, найбільше постраждала Харківська область, де зруйновано або пошкоджено 235 об'єктів. Це включає 10 об'єктів національного значення, 221 місцевого значення та 4 щойно виявлені об'єкти культурної спадщини.
Донецька область також стала місцем значного руйнування з 128 пошкодженими об'єктами, серед яких 15 мають національне значення, а 113 – місцеве.
Додамо
У списку постраждалих областей також знаходяться Одеська, Херсонська, Чернігівська, Київська, Запорізька, Львівська, Дніпропетровська, Луганська, Сумська, Миколаївська, Хмельницька, Вінницька, Полтавська, Житомирська та Кіровоградська області.
Збитки через російську агресію: 835 пам’яток української культурної спадщини зазнали пошкоджень13.10.23, 00:20 • 354246 переглядiв