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Збитки через російську агресію: 835 пам’яток української культурної спадщини зазнали пошкоджень

Збитки через російську агресію: 835 пам’яток української культурної спадщини зазнали пошкоджень

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 жовтня. УНН. З початку повномасштабного російського вторгнення по теперішній час зруйновано або пошкоджено 835 об’єктів культурної спадщини. Такі дані оприлюднило Міністерство культури та інформаційної політики України, передає УНН.

Цитата

«За період з 24 лютого 2022 року по 25 вересня 2023 року зруйновано або пошкоджено 835 об’єктів культурної спадщини. З них пам’яток національного значення – 118, місцевого значення – 653, щойно виявлених – 64», - йдеться у повідомленні МКіП.

Деталі

Найбільша кількість збитків у Харківській області, де зафіксовано 207 пошкоджених чи зруйнованих пам’яток культурної спадщини.

Далі йдуть:

  • Одеська область – 112 пошкоджених чи зруйнованих пам’яток, серед яких 18 національного значення, 85 місцевого значення. На території Донецької області виявлено 111 випадків (найбільше у Краматорському районі – 36, а також Бахмутський і Маріупольський – 28 і 26 відповідно).
  • Херсонська область – 80 пошкоджених чи зруйнованих пам’яток культурної спадщини (найбільше у Бериславському районі – 10 випадків). Всього у Херсонській області збитки стосуються 12 пам’яток національного значення, 43 - місцевого значення, а також 25 - щойно виявлених об’єктів культурної спадщини.
  • Чернігівська область – 70 об’єктів, у тому числі 27 національного значення, 37 місцевого значення.
  • Київська область – 69 об’єктів, у тому числі 16 пам’яток національного значення, 37 пам’яток місцевого значення та 16 щойно виявлених об’єктів.
  • Запорізька область – 35 пам’ятки місцевого значення зазнали пошкоджень внаслідок російської агресії.
  • Львівська область – 33 об’єкти, у тому числі 2 національного значення, 31 місцевого значення.
  • Дніпропетровська область – 28, у тому числі 1 національного значення, 21 місцевого значення.
  • Луганська область - 28 пам’яток місцевого значення
  • Сумська область – 25, серед яких 5 пам’яток національного значення, і 20 - місцевого значення.
  • Миколаївська область – 22 об’єкти пошкоджених чи зруйнованих пам’яток
  • Хмельницька область – 9.
  • Вінницька область – 4; Житомирська область – 2 ( в обох областях по одній втраті об’єктів національного значення).

Серед постраждалих об’єктів найбільшу кількість складають пам’ятки архітектури складають – 256; архітектури та містобудування – 246, а також об’єкти історії – 199.

Нагадаємо, що у Чернігові почала працювати державна комісія з приймання-передачі державного майна Національного архітектурно-історичного заповідника «Чернігів стародавній» у власність держави від тимчасових користувачів.

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