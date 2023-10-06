Стан головного собору занедбаний: Мінкульт проводить інвентаризацію храмів Чернігова, якими користувалася УПЦ МП

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«Комісія вже задокументувала руйнування пам’ятки архітектури національного значення – П’ятницької церкви, яка постраждала внаслідок російського ракетного удару 19 серпня 2023 року. Крім того, комісія зафіксувала занедбаний стан Спасо-Преображенського собору, який тривалий час перебував у користуванні релігійної громади УПЦ МП, незадовільний стан Троїцького собору, потреби щодо збереження Успенського собору Єлецького монастиря», - йдеться у повідомленні.

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Усього до майнового комплексу заповідника входять 26 пам’яток архітектури національного значення. Особливу цінність серед них становлять: П’ятницька церква, Спасо-Преображенський собор, Троїцький собор, Єлецький Успенський собор.

Комісія має визначити невідкладні заходи для збереження пам’яток заповідника й обрати першочергові об’єкти для реставрації.

Крім того, звернутися до міжнародних організацій та фондів з розрахунками потреб для проведення реставраційних та консерваційних робіт тих обʼєктів, які будуть виокремлені роботою Комісії.

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