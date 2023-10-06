Состояние главного собора запущено: Минкульт проводит инвентаризацию храмов Чернигова, которыми пользовалась УПЦ МП

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Киев • УНН

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Киев. 6 октября. УНН. В Чернигове начала работать государственная комиссия по приему-передаче государственного имущества Национального архитектурно-исторического заповедника «Чернигов древний» в собственность государства от временных пользователей. Об этом сообщило Министерство культуры и информационной политики Украины, передает УНН.

Цитата

«Комиссия уже задокументировала разрушение памятника архитектуры национального значения – Пятницкой церкви, пострадавшей в результате российского ракетного удара 19 августа 2023 года. Кроме того, комиссия зафиксировала заброшенное состояние Спасо-Преображенского собора, который длительное время находился в пользовании религиозной общины УПЦ МП, неудовлетворительное состояние Троицкого собора, потребности по сохранению Успенского собора Елецкого монастыря», - говорится в сообщении.

Детали

Всего в имущественный комплекс заповедника входят 26 памятников архитектуры национального значения. Особую ценность среди них составляют: Пятницкая церковь, Спасо-Преображенский собор, Троицкий собор, Елецкий Успенский собор.

Комиссия должна определить неотложные меры для сохранения памятников заповедника и избрать первоочередные объекты для реставрации.

Кроме того, обратиться в международные организации и фонды с расчетами потребностей для проведения реставрационных и консервационных работ тех объектов, которые будут выделены работой комиссии.

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