Убытки из-за российской агрессии: 835 памятников украинского культурного наследия получили повреждения
Киев • УНН
КИЕВ. 13 октября. УНН. С начала полномасштабного российского вторжения по настоящее время разрушено или повреждено 835 объектов культурного наследия. Такие данные обнародовало Министерство культуры и информационной политики Украины, передает УНН.
Цитата
«За период с 24 февраля 2022 года по 25 сентября 2023 года разрушено или повреждено 835 об’объектов культурного наследия. Из них памятников’национального значения – 118, местного значения – 653, только что выявленных – 64», - говорится в сообщении МКИП.
Детали
Наибольшее количество убытков в Харьковской области, где зафиксировано 207 поврежденных или разрушенных памятников’культурного наследия.
Далее следуют:
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- Одесская область – 112 поврежденных или разрушенных памятников’, среди которых 18 национального значения, 85 местного значения. На территории Донецкой области выявлено 111 случаев (больше всего в Краматорском районе – 36, а также Бахмутский и Мариупольский – 28 и 26 соответственно).
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- Херсонская область – 80 поврежденных или разрушенных памятников’культурного наследия (больше всего в Бериславском районе – 10 случаев). Всего в Херсонской области убытки касаются 12 памятников национального значения, 43 - местного значения, а также 25 - только что выявленных объектов культурного наследия.
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- Черниговская область – 70 об’объектов, в том числе 27 национального значения, 37 местного значения.
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- Киевская область – 69 об’объектов, в том числе 16 памятников национального значения, 37 памятников местного значения и 16 только что выявленных объектов’объектов.
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- Запорожская область – 35 памятников’местного значения были повреждены в результате российской агрессии.
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- Львовская область – 33 об’объекта, в том числе 2 национального значения, 31 местного значения.
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- Днепропетровская область – 28, в том числе 1 национального значения, 21 местного значения.
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- Луганская область - 28 памятников’памятников местного значения
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- Сумская область – 25, среди которых 5 памятников национального значения, и 20 - местного значения.
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- Николаевская область – 22 об’объекты поврежденных или разрушенных памятников’памятников
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- Хмельницкая область – 9
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- Винницкая область – 4; Житомирская область – 2 (в обеих областях по одной потере об’объектов национального значения).
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Среди пострадавших об’объектов наибольшее количество составляют памятники’архитектуры составляют – 256; архитектуры и градостроительства – 246, а также об’объекты истории – 199.
Напомним, что в Чернигове начала работать государственная комиссия по приему-передаче государственного имущества Национального архитектурно-исторического заповедника «Чернигов древний» в собственность государства от временных пользователей.