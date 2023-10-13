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Убытки из-за российской агрессии: 835 памятников украинского культурного наследия получили повреждения

Убытки из-за российской агрессии: 835 памятников украинского культурного наследия получили повреждения

Киев • УНН

 • 354242 просмотра

КИЕВ. 13 октября. УНН. С начала полномасштабного российского вторжения по настоящее время разрушено или повреждено 835 объектов культурного наследия. Такие данные обнародовало Министерство культуры и информационной политики Украины, передает УНН.

Цитата

«За период с 24 февраля 2022 года по 25 сентября 2023 года разрушено или повреждено 835 об’объектов культурного наследия. Из них памятников’национального значения – 118, местного значения – 653, только что выявленных – 64», - говорится в сообщении МКИП.

Детали

Наибольшее количество убытков в Харьковской области, где зафиксировано 207 поврежденных или разрушенных памятников’культурного наследия.

Далее следуют:

  • Одесская область – 112 поврежденных или разрушенных памятников’, среди которых 18 национального значения, 85 местного значения. На территории Донецкой области выявлено 111 случаев (больше всего в Краматорском районе – 36, а также Бахмутский и Мариупольский – 28 и 26 соответственно).
  • Херсонская область – 80 поврежденных или разрушенных памятников’культурного наследия (больше всего в Бериславском районе – 10 случаев). Всего в Херсонской области убытки касаются 12 памятников национального значения, 43 - местного значения, а также 25 - только что выявленных объектов культурного наследия.
  • Черниговская область – 70 об’объектов, в том числе 27 национального значения, 37 местного значения.
  • Киевская область – 69 об’объектов, в том числе 16 памятников национального значения, 37 памятников местного значения и 16 только что выявленных объектов’объектов.
  • Запорожская область – 35 памятников’местного значения были повреждены в результате российской агрессии.
  • Львовская область – 33 об’объекта, в том числе 2 национального значения, 31 местного значения.
  • Днепропетровская область – 28, в том числе 1 национального значения, 21 местного значения.
  • Луганская область - 28 памятников’памятников местного значения
  • Сумская область – 25, среди которых 5 памятников национального значения, и 20 - местного значения.
  • Николаевская область – 22 об’объекты поврежденных или разрушенных памятников’памятников
  • Хмельницкая область – 9
  • Винницкая область – 4; Житомирская область – 2 (в обеих областях по одной потере об’объектов национального значения).

Среди пострадавших об’объектов наибольшее количество составляют памятники’архитектуры составляют – 256; архитектуры и градостроительства – 246, а также об’объекты истории – 199.

Напомним, что в Чернигове начала работать государственная комиссия по приему-передаче государственного имущества Национального архитектурно-исторического заповедника «Чернигов древний» в собственность государства от временных пользователей.

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