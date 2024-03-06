российская агрессия: повреждено 945 объектов культурного наследия в Украине

Эксклюзив
Украине сложно закупать боеприпасы советского образца в мире из-за влияния россии - эксперт
  •  121476 просмотра

Украине сложно закупать боеприпасы советского образца в мире из-за влияния россии - эксперт

Эксклюзив
Стоит на законодательном уровне расширить права применения санкций к недобросовестным поставщикам - Вениславский о ситуации с закупками ДОТ
  •  147941 просмотра

Стоит на законодательном уровне расширить права применения санкций к недобросовестным поставщикам - Вениславский о ситуации с закупками ДОТ

Эксклюзив
Открытие банковской тайны приведет к уменьшению количества донатов - эксперт
  •  132920 просмотра

Открытие банковской тайны приведет к уменьшению количества донатов - эксперт

Акционеры "Конкорда" призвали ФГВФЛ быстрее завершить ликвидацию банка, а остаток средств обещают передать ВСУ
04.03.24  •  165409 просмотра

Акционеры "Конкорда" призвали ФГВФЛ быстрее завершить ликвидацию банка, а остаток средств обещают передать ВСУ

Эксклюзив
Минобороны в начале полномасштабной войны заключало контракты на боеприпасы со всеми, кто заявлял, что сможет их поставить - эксперт
04.03.24  •  185477 просмотра

Минобороны в начале полномасштабной войны заключало контракты на боеприпасы со всеми, кто заявлял, что сможет их поставить - эксперт

Эксклюзив
В Минсоцполитики рассказали, как планируют бороться с коррупцией в процессе усыновления
04.03.24  •  165720 просмотра

В Минсоцполитики рассказали, как планируют бороться с коррупцией в процессе усыновления

Эксклюзив
Открытие банковской тайны нарушит базовые принципы демократии и прав человека - эксперт
04.03.24  •  162506 просмотра

Открытие банковской тайны нарушит базовые принципы демократии и прав человека - эксперт

Эксклюзив
Неделя борьбы с напряжением: гороскоп для всех знаков Зодиака на 4 – 10 марта
04.03.24  •  157857 просмотра

Неделя борьбы с напряжением: гороскоп для всех знаков Зодиака на 4 – 10 марта

Эксклюзив
ГБР должно обратиться к главе НБУ с представлением об отстранении директора юрдепартамента Нацбанка Зимы - эксперт
01.03.24  •  243945 просмотра

ГБР должно обратиться к главе НБУ с представлением об отстранении директора юрдепартамента Нацбанка Зимы - эксперт

Эксклюзив
Украина может закупать боеприпасы в Балканских странах только через посредников - эксперт
01.03.24  •  292559 просмотра

Украина может закупать боеприпасы в Балканских странах только через посредников - эксперт

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальное
российская агрессия: повреждено 945 объектов культурного наследия в Украине

российская агрессия: повреждено 945 объектов культурного наследия в Украине

Киев  •  УНН

6 марта 2024, 02:15  •  376 просмотра

Read in English

Вследствие российской агрессии было повреждено 945 объектов культурного наследия Украины, из них 128 - национального значения.

945 памятников культурного наследия Украины пострадали из-за российской агрессии. Об этом сообщает Министерство культуры и информационной политики Украины, передает УНН.

Детали

За период с 24 февраля 2022 года до 25 февраля 2024 года рф разрушила или повредила 945 объектов культурного наследия. Из них памятников национального значения - 128, местного значения - 742, только что выявленных объектов культурного наследия - 75

- Министерство культуры и информационной политики Украины.

В общем, пораженные памятники расположены в 17 областях Украины, больше всего пострадала Харьковская область, где разрушено или повреждено 235 объектов. Это включает 10 объектов национального значения, 221 местного значения и 4 только что выявленных объекта культурного наследия.

Донецкая область также стала местом значительного разрушения с 128 поврежденными объектами, среди которых 15 имеют национальное значение, а 113 - местное.

Добавим

В списке пострадавших областей также находятся Одесская, Херсонская, Черниговская, Киевская, Запорожская, Львовская, Днепропетровская, Луганская, Сумская, Николаевская, Хмельницкая, Винницкая, Полтавская, Житомирская и Кировоградская области.

Убытки из-за российской агрессии: 835 памятников украинского культурного наследия получили повреждения12 октября 2023, 21:20 • 354064 просмотра

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

ВойнаКультура
dneprДнепр
ukrainaУкраина
luhanskЛуганск
donetskДонецк
chernigovЧернигов
poltavaПолтава
zhitomirЖитомир
kropivnitskiiКропивницкий
vinnitsaВинница
khmelnytskyi-ukrainaХмельницкий
zaporozheЗапорожье
lvovЛьвов
nikolaevНиколаев
odessaОдесса
khersonХерсон
sumyСумы
kievКиев
kharkivХарьков
російська агресія: пошкоджено 945 об'єктів культурної спадщини в Україні
russian aggression: 945 cultural heritage sites in Ukraine damaged
Новости по теме

российская агрессия: повреждено 945 объектов культурного наследия в Украине

Вследствие российской агрессии было повреждено 945 объектов культурного наследия Украины, из них 128 - национального значения.

Война •   •  376 просмотра
российская агрессия: повреждено 945 объектов культурного наследия в Украине

рф распространяет заявление медведева о признании аннексированных украинских регионов другими странами

российские СМИ распространяют ложное утверждение, что страны, которые признают суверенитет рф, также одобрят аннексию ею оккупированных украинских территорий. Это нарушает международное право, которое признает суверенитет и территориальную целостность каждого государства.

Война •   •  1936 просмотра
рф распространяет заявление медведева о признании аннексированных украинских регионов другими странами

Трамп победил в Вирджинии и Северной Каролине во время "супервторника"

Согласно результатам подсчета голосов, Трамп победил на выборах в Вирджинии и Северной Каролине во вторник.

Политика •   •  2364 просмотра
Трамп победил в Вирджинии и Северной Каролине во время "супервторника"

российские врачи на оккупированных территориях легализуют депортацию украинцев и обслуживают армию рф

российские медработники прибывали на временно оккупированные территории для проведения медицинских осмотров, которые могли быть использованы для депортации украинцев и замены их россиянами. Также эти врачи предназначены для обслуживания личного состава ВС рф.

Война •   •  4616 просмотра
российские врачи на оккупированных территориях легализуют депортацию украинцев и обслуживают армию рф

Сумы ночью атаковали беспилотники "Шахед" в разных частях города

Ночью Сумы были атакованы вражескими БпЛА типа "Шахед" в разных частях города.

Война •   •  5596 просмотра
Сумы ночью атаковали беспилотники "Шахед" в разных частях города

Оккупационные силы задержали 10 крымских татар после обысков в оккупированном Крыму

российские оккупационные силовики задержали 10 крымских татар после обысков в их домах в разных частях Крыма.

Политика •   •  4617 просмотра
Оккупационные силы задержали 10 крымских татар после обысков в оккупированном Крыму

62-летний немец вакцинировался 217 раз против COVID-19

В Германии 62-летний мужчина получил 217 доз вакцины против COVID-19 в течение 29 месяцев, не сообщая ни о каких побочных эффектах и не проявляя признаков инфекции.

COVID-19 •   •  4814 просмотра
62-летний немец вакцинировался 217 раз против COVID-19

Над Одессой снова зафиксированы беспилотники

По словам главы Одесской областной военной администрации, в Одессе снова заметили ударные беспилотники.

Война •   •  19649 просмотра
Над Одессой снова зафиксированы беспилотники

Украинские ВВС зафиксировали российские беспилотники в направлении Тернополя

Воздушные силы Вооруженных сил Украины информируют о "Шахедах" в направлении Тернополя.

Война •   •  24775 просмотра
Украинские ВВС зафиксировали российские беспилотники в направлении Тернополя

Угроза применения баллистики: ВСУ предупреждают о потенциальной опасности с юга

Военно-воздушные силы Украины предупредили о возможных ударах баллистическими ракетами из южных районов.

Война •   •  24417 просмотра
Угроза применения баллистики: ВСУ предупреждают о потенциальной опасности с юга