российская агрессия: повреждено 945 объектов культурного наследия в Украине
Киев • УНН
Вследствие российской агрессии было повреждено 945 объектов культурного наследия Украины, из них 128 - национального значения.
945 памятников культурного наследия Украины пострадали из-за российской агрессии. Об этом сообщает Министерство культуры и информационной политики Украины, передает УНН.
Детали
За период с 24 февраля 2022 года до 25 февраля 2024 года рф разрушила или повредила 945 объектов культурного наследия. Из них памятников национального значения - 128, местного значения - 742, только что выявленных объектов культурного наследия - 75
В общем, пораженные памятники расположены в 17 областях Украины, больше всего пострадала Харьковская область, где разрушено или повреждено 235 объектов. Это включает 10 объектов национального значения, 221 местного значения и 4 только что выявленных объекта культурного наследия.
Донецкая область также стала местом значительного разрушения с 128 поврежденными объектами, среди которых 15 имеют национальное значение, а 113 - местное.
Добавим
В списке пострадавших областей также находятся Одесская, Херсонская, Черниговская, Киевская, Запорожская, Львовская, Днепропетровская, Луганская, Сумская, Николаевская, Хмельницкая, Винницкая, Полтавская, Житомирская и Кировоградская области.
Убытки из-за российской агрессии: 835 памятников украинского культурного наследия получили повреждения12 октября 2023, 21:20 • 354064 просмотра
российская агрессия: повреждено 945 объектов культурного наследия в Украине
Вследствие российской агрессии было повреждено 945 объектов культурного наследия Украины, из них 128 - национального значения.
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