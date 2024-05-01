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В окупованому Маріуполі чули вибухи: "гаряче" було у районі базування ворога

В окупованому Маріуполі чули вибухи: "гаряче" було у районі базування ворога

Київ • УНН

 • 18663 перегляди

В окупованому Маріуполі, Україна, пролунали вибухи, задимлення поблизу російської бази, що спонукало окупаційні війська до передислокації та посилених перевірок.

У тимчасово окупованому Маріуполі сьогодні було чутно вибухи, "гаряче" було у районі базування загарбників поблизу міста, що спонукало окупаційні війська до передислокації та посилених перевірок, повідомили у середу Маріупольській міській раді, пише УНН.

Біля Маріуполя бавовна. Сьогодні в усіх районах окупованого Маріуполя жителі чули вибухи. За попередньою інформацією Маріупольського спротиву, було гаряче в районі щільного базування окупантів під Маріуполем - по лінії с. Шевченко до с. Агробаза

- повідомили у міськраді у Telegram.

Як зазначається, "наразі не зрозуміло, через що був дим - влучання чи впали уламки російського ППО". "Але окупанти терміново розпочали передислокацію та шукати корегувальників.  Зокрема, у центрі міста посилилися перевірки автомобілей", - вказали у мерії.

Пережив дві Світові війни, але не окупацію: росіяни розібрали один із найстаріших навчальних закладів Маріуполя29.04.24, 11:51 • 102436 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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