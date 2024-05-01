В окупованому Маріуполі чули вибухи: "гаряче" було у районі базування ворога
Київ • УНН
В окупованому Маріуполі, Україна, пролунали вибухи, задимлення поблизу російської бази, що спонукало окупаційні війська до передислокації та посилених перевірок.
У тимчасово окупованому Маріуполі сьогодні було чутно вибухи, "гаряче" було у районі базування загарбників поблизу міста, що спонукало окупаційні війська до передислокації та посилених перевірок, повідомили у середу Маріупольській міській раді, пише УНН.
Біля Маріуполя бавовна. Сьогодні в усіх районах окупованого Маріуполя жителі чули вибухи. За попередньою інформацією Маріупольського спротиву, було гаряче в районі щільного базування окупантів під Маріуполем - по лінії с. Шевченко до с. Агробаза
Як зазначається, "наразі не зрозуміло, через що був дим - влучання чи впали уламки російського ППО". "Але окупанти терміново розпочали передислокацію та шукати корегувальників. Зокрема, у центрі міста посилилися перевірки автомобілей", - вказали у мерії.
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