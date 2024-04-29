Пережив дві Світові війни, але не окупацію: росіяни розібрали один із найстаріших навчальних закладів Маріуполя
Київ • УНН
росіяни розібрали один з найстаріших навчальних закладів Маріуполя - маріупольську колегіум-школу № 1, яка пережила дві Світові війни. Зробили вони це, щоб знищити докази своїх обстрілів цивільних об'єктів і переписати історію Маріуполя.
Міська рада Маріуполя показала, що залишилося через дії окупантів від маріупольської колегіум-школи № 1, яка вважається одним із найстаріших навчальних закладів у місті. Про це УНН повідомляє із посиланням на Telegram-канал міськради.
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Як вказати в маріупольській міській раді, окупанти розібрали навчальний заклад. Зробили це для того, щоб знищити докази того, як вони обстрілювали мирні об’єкти, та переписати історію Маріуполя "по-російськи".
Ця школа – одна з найстаріших навчальних закладів Маріуполя. Побудована у 1894 році. До революції 1917 року, тут розташовувалася Маріїнська жіноча гімназія. Школа пережила дві світові війни, але не російську окупацію….
За попередніми даними, як повідомляється, під час блокади Маріуполя росіянами пошкоджено 90% усіх шкіл міста – 54 навчальні заклади. З них, 19 мають критичні ушкодження, а 9 шкіл зруйновано повністю. Багато з цих приміщень використовувалися як укриття. В них переховувалися від російських обстрілів маріупольські родини.
У Маріуполі загарбники заселяють приїжджих робітників у відбудовані будинки, власники житла залишаються ні з чим - Маріупольська рада26.04.24, 12:21 • 24385 переглядiв