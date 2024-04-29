Пережив дві Світові війни, але не окупацію: росіяни розібрали один із найстаріших навчальних закладів Маріуполя

ukenru
19:41 • 25187 перегляди

Україна перейде на літній час 30 березня: годинники переведуть на годину вперед

17:57 • 72531 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

17:57 • 102255 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

16:38 • 105826 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

14:28 • 215063 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 10:47 • 151204 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

29 березня, 09:57 • 142581 перегляди

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 131185 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

29 березня, 04:30 • 121296 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 112717 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
2.8 м/с
66 %
749 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Україна завершує опалювальний сезон та вже почала підготовку до наступного - віцепрем'єр

Україна завершує опалювальний сезон та вже почала підготовку до наступного - віцепрем'єр

29 березня, 12:10 • 142138 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 116400 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 122017 перегляди
"Можна скільки завгодно говорити у США, що "припинення вогню працює", заперечуючи реальність": керівник ЦПД висловився про атаки рф

"Можна скільки завгодно говорити у США, що "припинення вогню працює", заперечуючи реальність": керівник ЦПД висловився про атаки рф

29 березня, 14:13 • 128039 перегляди
На фронті 143 бойових зіткнення: на Покровському напрямку окупанти здійснили 58 атак

На фронті 143 бойових зіткнення: на Покровському напрямку окупанти здійснили 58 атак

14:45 • 103494 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

14:28 • 215031 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 375596 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 434882 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 443733 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 353556 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

17:57 • 102271 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 122017 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 116400 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 95907 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 106188 перегляди
Актуальне
Пережив дві Світові війни, але не окупацію: росіяни розібрали один із найстаріших навчальних закладів Маріуполя

Пережив дві Світові війни, але не окупацію: росіяни розібрали один із найстаріших навчальних закладів Маріуполя

Київ • УНН

 • 102432 перегляди

росіяни розібрали один з найстаріших навчальних закладів Маріуполя - маріупольську колегіум-школу № 1, яка пережила дві Світові війни. Зробили вони це, щоб знищити докази своїх обстрілів цивільних об'єктів і переписати історію Маріуполя.

Міська рада Маріуполя показала, що залишилося через дії окупантів від маріупольської колегіум-школи № 1, яка вважається одним із найстаріших навчальних закладів у місті. Про це УНН повідомляє із посиланням на Telegram-канал міськради. 

Деталі 

Як вказати в маріупольській міській раді, окупанти розібрали навчальний заклад. Зробили  це для того, щоб знищити докази того, як вони обстрілювали мирні об’єкти, та переписати історію Маріуполя "по-російськи". 

Ця школа – одна з найстаріших навчальних закладів Маріуполя. Побудована у 1894 році. До революції 1917 року, тут розташовувалася Маріїнська жіноча гімназія. Школа пережила дві світові війни, але не російську окупацію….

- йдеться у повідомленні міськраді. 

За попередніми даними, як повідомляється, під час блокади Маріуполя росіянами пошкоджено 90% усіх шкіл міста – 54 навчальні заклади. З них, 19 мають критичні ушкодження, а 9 шкіл зруйновано повністю. Багато з цих приміщень використовувалися як укриття. В них переховувалися від російських обстрілів маріупольські родини.

У Маріуполі загарбники заселяють приїжджих робітників у відбудовані будинки, власники житла залишаються ні з чим - Маріупольська рада26.04.24, 12:21 • 24385 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

СуспільствоВійна
telegramTelegram
mariupolМаріуполь
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,683.60
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.82
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,827.47