Пережило две Мировые войны, но не оккупацию: россияне разобрали одно из старейших учебных заведений Мариуполя

Городской совет Мариуполя показал, что осталось из-за действий оккупантов от мариупольской коллегиум-школы № 1, которая считается одним из старейших учебных заведений в городе. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Telegram-канал горсовета.

Детали

Как указать в мариупольском городском совете, оккупанты разобрали учебное заведение. Сделали это для того, чтобы уничтожить доказательства того, как они обстреливали мирные объекты, и переписать историю Мариуполя "по-русски".

Эта школа - одна из старейших учебных заведений Мариуполя. Построена в 1894 году. До революции 1917 года, здесь располагалась Мариинская женская гимназия. Школа пережила две мировые войны, но не российскую оккупацию.... - говорится в сообщении горсовета.

По предварительным данным, как сообщается, во время блокады Мариуполя россиянами повреждено 90% всех школ города - 54 учебных заведения. Из них, 19 имеют критические повреждения, а 9 школ разрушены полностью. Многие из этих помещений использовались как укрытие. В них скрывались от российских обстрелов мариупольские семьи.

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