В Мариуполе захватчики заселяют приезжих рабочих в отстроенные дома, собственники жилья остаются ни с чем – Мариупольский совет

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Последние экономические данные США показали замедление роста на 1,6% в годовом исчислении в первом квартале, что ниже ожиданий, а также устойчивую инфляцию выше целевого показателя ФРС, что затрудняет перспективы снижения процентных ставок.
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Украина работает над изменениями в солидарной пенсионной системе, чтобы сделать ее более сбалансированной и справедливой, а также над развитием накопительной системы пенсионных взносов.
Представительницы Украины Alyona Alyona и Jerry Heil отправились в Швецию на "Евровидение-2024"
Представители Украины Alyona Alyona и Jerry Heil отправились в шведский город Мальме, где состоится Евровидение 2024. Там они выступят со своей песней "Teresa & Maria".
За минувшие сутки россияне обстреляли 21 населенный пункт на Херсонщине: больше всего пострадала Белозерка
Россияне обстреляли 21 населенный пункт в Херсонской области, вызвав жертвы и повреждения зданий, в том числе детского сада, больше всего пострадала Белозерка.
Ситуация в энергетике: в Харьковской области из-за ограничений без света более 200 тыс. потребителей, в Тернопольской области во время земляных работ повредили газопровод
В разных регионах Украины тысячи абонентов остаются без электро- и газоснабжения из-за повреждений в результате обстрелов, сетевых ограничений и аварий, самая сложная ситуация в Харьковской области, где около 202 000 абонентов остаются без электроэнергии.
Развращал детей: в Киеве тренера приговорили к 12 годам тюрьмы
Детский тренер в Киеве был приговорен к 12 годам заключения за развращение двух девочек в возрасте 12 и 13 лет в течение четырех месяцев в 2019 году.
Дилетанты на ЗАЭС, набранные россиянами, могут привести к резкому ухудшению ситуации - руководитель "Энергоатома"
Отсутствие квалифицированных специалистов, обученных работать с оборудованием на оккупированной россией Запорожской атомной электростанции, грозит ухудшить ситуацию, поскольку украинский персонал был отстранен от работы.
Эстония и Дания передали Украине два патрульных катера
Эстония и Дания передали Украине два патрульных катера для защиты морских путей от российской агрессии.
Удар рф по Дергачам на Харьковщине: уже 4 пострадавших, среди которых трое детей
В результате удара российской управляемой авиабомбы по жилому дому в Дергачах Харьковской области пострадало 4 человека, среди которых 4-летний мальчик, две девочки в возрасте 5 и 16 лет и 52-летняя женщина.