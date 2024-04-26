В Мариуполе захватчики заселяют приезжих рабочих в отстроенные дома, собственники жилья остаются ни с чем – Мариупольский совет

Рабочие из рф и стран Центральной Азии получают возможность заселиться в квартиры в построенных или отремонтированных домах в оккупированном Мариуполе, - таким образом рф-захватчики украинского города строят дома под ипотеку для приезжих, в то время как мариупольцы остаются без ничего, пишет Мариупольский городской совет, передает УНН.

В Мариуполе мигрантов заселяют в отремонтированные дома. Приезжих рабочих из РФ и стран Средней Азии заселяют в квартиры в построенных или отремонтированных домах в качестве оплаты за труд. – сообщает Мариупольский городской совет, ссылаясь на заявление депутата госдумы страны-оккупанта сергея миронова.

В горсовете также отметили, что захватчики вытесняют местное население города, завозя мигрантов и строя дома под ипотеку для россиян.

Мариупольцы остаются без ничего - пишет Мариупольский городской совет на своей странице в Telegram.

Напомним

Производитель строительных материалов Knauf планирует полностью уйти с российского рынка после более 30 лет работы на нем, имея целью передать свой бизнес местному менеджменту. Ранее компанию заподозрили в поставках продукции в оккупированный Мариуполь.