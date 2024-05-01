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В оккупированном Мариуполе слышали взрывы: "горячо" было в районе базирования врага
В оккупированном Мариуполе, Украина, прогремели взрывы, задымление вблизи российской базы, что побудило оккупационные войска к передислокации и усиленным проверкам.
Правительство удвоило лимит на кредиты для производителей животноводческой отрасли
Кабинет Министров удвоил кредитный лимит по программе "Доступные кредиты 5-7-9" для стимулирования развития животноводческой отрасли и привлечения инвестиций.
Авиаудар рф по Золочеву на Харьковщине: количество раненых возросло до 8
В результате российского авиаудара по Золочеву Харьковской области погибли 2 человека, 8 получили ранения, в том числе 11-летний мальчик, а также были повреждены здания и автомобили.
В Киев прибыла заместитель администратора агентства USAID Коулман
Заместитель администратора Агентства США по международному развитию (USAID) Изобел Коулман прибыла в Киев, о чем сообщила Посол США в Украине Бриджит Бринк.
Антициклон пришел в Украину: синоптик дала прогноз до Пасхи
Антициклон принес в Украину сухую и теплую погоду с температурой воздуха до 26°C днем и от 8°C ночью, за исключением возможных кратковременных дождей завтра и дождя с грозой, которые ожидаются в некоторых регионах в Пасхальное воскресенье.
Бизнес положительно оценил свои результаты в апреле: кто показал самый оптимистичный результат
Второй месяц подряд бизнес положительно оценивает результаты своей деятельности, адаптировавшись к условиям войны, при поддержке международного финансирования, улучшения логистики, роста спроса и снижения инфляции, несмотря на повреждение инфраструктуры, высокие логистические расходы и заработные платы, а также недостаток квалифицированных кадров.
Украина и Польша работают над договором о гарантиях безопасности - посол Зварич
Украина и Польша работают над договором о гарантиях безопасности, который четко определит задачи и действия обеих стран по укреплению безопасности.
Китайские астронавты вернулись на Землю после 6 месяцев на космической станции
Трое китайских астронавтов вернулись на Землю после завершения шестимесячной миссии на борту китайской космической станции "Тяньгун".
Продавали криминалитету трофейные пулеметы и снайперские винтовки: задержана банда "черных оружейников"
Служба безопасности Украины и Национальная полиция обезвредили преступную группировку, которая торговала снайперскими винтовками, пулеметами и гранатами в разных регионах Украины, задержав организаторов с поличным и изъяв крупную партию нелегального оружия.
Украина официально к партнерам не обращалась: посол Украины в Польше о содействии мобилизации
Украина еще не поднимала вопрос об ожидании от своих европейских партнеров содействия мобилизации украинских мужчин призывного возраста, а также официально не обращалась к Польше или другим партнерам за помощью в возвращении граждан в Украину, заявил посол Украины в Польше Василий Зварич.