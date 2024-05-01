В оккупированном Мариуполе слышали взрывы: "горячо" было в районе базирования врага

Во временно оккупированном Мариуполе сегодня были слышны взрывы, "горячо" было в районе базирования захватчиков вблизи города, что побудило оккупационные войска к передислокации и усиленным проверкам, сообщили в среду Мариупольском городском совете, пишет УНН.

Возле Мариуполя "хлопок". Сегодня во всех районах оккупированного Мариуполя жители слышали взрывы. По предварительной информации Мариупольского сопротивления, было горячо в районе плотного базирования оккупантов под Мариуполем - по линии с. Шевченко до с. Агробаза - сообщили в горсовете в Telegram.

Как отмечается, "пока не понятно, из-за чего был дым - попадание или упали обломки российского ПВО". "Но оккупанты срочно начали передислокацию и искать корректировщиков. В частности, в центре города усилились проверки автомобилей", - указали в мэрии.

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