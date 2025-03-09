Погода в Україні сьогодні порадує: синоптики обіцяють тепло до +18
Київ • УНН
В Україні 9 березня очікується тепла погода без суттєвих опадів. Температура вночі від +3 до -2, вдень підніметься до +13...+18 градусів, на узбережжі морів +7...+12.
У неділю, 9 березня в Україні синоптики прогнозують теплу погоду. Без суттєвих опадів. Про це повідомляє УНН із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.
Деталі
Як повідомляють синоптики, в Україну надходитиме тепле повітря південно-східними та південними потоками. Однак безхмарними ночами мінімальна температура подекуди ще може знижуватися до слабких мінусів.
У східних областях вночі та вранці очукується
Вітер південно-східний, 5-10 м/с.
Температура повітря вночі коливатиметься від +3 до -2 градусів, а вдень підніметься до комфортних +13...+18 градусів. Трохи прохолодніше буде на узбережжі морів – там очікується +7...+12 градусів.
На Київщині та в столиці буде невелика хмарність. Без істотних опадів.
Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вдень 13-18° тепла.
У Києві вдень 16-18°.
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