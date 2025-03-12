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Твори Тараса Шевченка вперше перекладено бенгальською мовою

Київ • УНН

 • 17621 перегляди

Збірка поезій Тараса Шевченка вийшла друком бенгальською мовою. Це перший переклад з оригіналу українською будь-якою мовою Південної Азії.

Твори Тараса Шевченка вперше перекладено бенгальською мовою

Збірка поезій Тараса Шевченка вийшла у перекладі бенгальською мовою. Про це у Facebook повідомила авторка перекладів, індійська історикиня-міжнародниця, голова правління Східноєвропейського інституту розвитку Мрідула Гош, інформує УНН.

Деталі

Вона уточнила, що переклади поезій Шевченка її рідною бенгальською мовою виходять у світ до 211-ї річниці від дня народження Великого Кобзаря.

Це перший переклад з оригіналу українською будь-якою мовою Південної Азії

- написала Гош.

Вона додала, що "у цей важкий час Національний музей Шевченка "робить усе, щоб вогонь не згасав".

"Моя спроба не була б успішною без доступу до архівів і цифрових ресурсів для ілюстрацій. Ідея полягала в тому, щоб це видання було ілюстроване лише художніми творами Шевченка", - зазначила Гош.

Нагадаємо

У неділю, 9 березня, Президент України Володимир Зеленський своїм указом затвердив перелік лауреатів Національної премії України імені Тараса Шевченка 2025 року. Розмір премії становить 484 тис. 480 гривень, що на 55 тис. 480 гривень більше, ніж у 2024 році.

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Вадим Хлюдзинський

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