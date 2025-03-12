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Произведения Тараса Шевченко впервые переведены на бенгальский язык

Киев • УНН

 • 17596 просмотра

Сборник стихов Тараса Шевченко вышел в печать на бенгальском языке. Это первый перевод с оригинала на украинский язык на любой язык Южной Азии.

Произведения Тараса Шевченко впервые переведены на бенгальский язык

Сборник стихов Тараса Шевченко вышел в переводе на бенгальский язык. Об этом в Facebook сообщила автор переводов, индийский историк-международник, председатель правления Восточноевропейского института развития Мридула Гош, информирует УНН.

Детали

Она уточнила, что переводы стихов Шевченко на ее родной бенгальский язык выходят в свет к 211-й годовщине со дня рождения Великого Кобзаря.

Это первый перевод с оригинала на украинском языке на любой язык Южной Азии

- написала Гош.

Она добавила, что "в это тяжелое время Национальный музей Шевченко "делает все, чтобы огонь не угасал".

"Моя попытка не была бы успешной без доступа к архивам и цифровым ресурсам для иллюстраций. Идея заключалась в том, чтобы это издание было иллюстрировано только художественными произведениями Шевченко", - отметила Гош.

Напомним

В воскресенье, 9 марта, Президент Украины Владимир Зеленский своим указом утвердил перечень лауреатов Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко 2025 года. Размер премии составляет 484 тыс. 480 гривен, что на 55 тыс. 480 гривен больше, чем в 2024 году.

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