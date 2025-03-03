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Книги, которые лечат: библиотека в Киевской области помогает детям преодолевать тревожность

Киев • УНН

 • 29624 просмотра

Заведующая детской библиотеки выиграла грант от фонда "МХП-Громаді" на 15 000 грн для модернизации учреждения. Внедрена библиотерапия и создан специальный стеллаж "Путь к равновесию" для помощи детям в преодолении тревог.

Книги, которые лечат: библиотека в Киевской области помогает детям преодолевать тревожность

Заведующая Мироновской детской библиотекой Лариса Глущенко победила в грантовом конкурсе от благотворительного фонда "МХП-Громаді" #PROрост. Это помогло ей модернизировать библиотеку: в стенах учреждения она внедрила особый подход, который помогает детям и подросткам справляться с тревогами, находить утешение и поддержку в литературе, передает УНН.

Детали

Глущенко вспоминает, что в первый год полномасштабной войны дети приходили и просили что-то почитать, чтобы отвлечься от новостей. Тогда Мироновская библиотека стала гуманитарным хабом, местом, куда приходили семьи, потерявшие дом, и дети, которые искали хоть каплю спокойствия на страницах книг. Лариса поняла: книга может не только учить, но и лечить. Так родилась идея внедрения библиотерапии – особого подхода, который помогает детям и подросткам справляться с тревогами, находить утешение и поддержку в литературе. Благодаря победе в грантовом конкурсе #PROзростання Лариса получила грант на развитие любимого дела. И теперь в библиотеке не просто читают книги – здесь находят путь к равновесию.

Итак, теперь библиотека оснащена:

- специально подобранной литературой на 15 000 грн с учетом возрастных потребностей детей и подростков;

- тематической полкой "Путь к равновесию" – с книгами, которые помогают преодолевать страхи, понимать свои эмоции и находить поддержку;

- сказкотерапией для младших читателей и подбором литературы для подростков – это помогает преодолевать трудности от эмоциональных переживаний до отношений со сверстниками и родителями.

Интересно, что библиотекари учреждения проходят обучение библиотерапии, изучают методику коллег из Литвы, чтобы еще эффективнее помогать маленьким читателям.

Напоминаем, пилотный конкурс #PROзростання был запущен в 2024 году, в рамках которого "МХП-Громаді" и международная компания МХП выделяли работникам социально-гуманитарной, медицинской и историко-культурной сфер из Мироновской и Каневской громад гранты от 5 000 до 15 000 грн на индивидуальное развитие.

Справка

"МХП - Громаді" - украинский благотворительный фонд, который начал свою деятельность в 2015 году. Его главная миссия — комплексное развитие громад. География деятельности насчитывает 13 областей Украины: более 700 городков и сел. С начала полномасштабного вторжения россии в Украину Фонд системно поддерживает людей, находящихся в регионах боевых действий, украинских защитников и спасателей, громады, больницы и родильные дома, благотворительные учреждения, которые заботятся о детях-сиротах и пожилых людях, а также людей, которые из-за войны остались без дома и средств к существованию.  

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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