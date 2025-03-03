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Книги, що лікують: бібліотека на Київщині допомагає дітям долати тривожність

Київ • УНН

 • 29625 перегляди

Завідувачка дитячої бібліотеки виграла грант від фонду "МХП-Громаді" на 15 000 грн для модернізації закладу. Впроваджено бібліотерапію та створено спеціальний стелаж "Шлях до рівноваги" для допомоги дітям у подоланні тривог.

Книги, що лікують: бібліотека на Київщині допомагає дітям долати тривожність

Завідувачка Миронівської бібліотеки для дітей Лариса Глущенко перемогла у грантовому конкурсі від благодійного фонду "МХП-Громаді" #PROзростання. Це допомогло їй модернізувати бібліотеку: у стінах закладу вона впровадила особливий підхід, який допомагає дітям і підліткам справлятися з тривогами, знаходити розраду та підтримку у літературі, передає УНН.

Деталі

Глущенко згадує, що в перший рік повномасштабної війни діти приходили і просили щось почитати, щоб відволіктися від новин. Тоді Миронівська бібліотека стала гуманітарним хабом, місцем, куди приходили сім’ї, що втратили дім, та діти, які шукали хоч краплю спокою на сторінках книжок. Лариса зрозуміла: книга може не лише навчати, а й лікувати. Так народилася ідея впровадження бібліотерапії – особливого підходу, який допомагає дітям і підліткам справлятися з тривогами, знаходити розраду та підтримку у літературі. Завдяки перемозі у грантовому конкурсі #PROзростання Лариса отримала грант на розвиток улюбленої справи. І тепер у бібліотеці не просто читають книги – тут знаходять шлях до рівноваги.

Отже, тепер бібліотека оснащена:

- спеціально підібраною літературою на 15 000 грн з урахуванням вікових потреб дітей і підлітків;

- тематичним стелажем "Шлях до рівноваги" – із книгами, що допомагають долати страхи, розуміти свої емоції та знаходити підтримку;

- казкотерапією для молодших читачів та підбір літератури для підлітків – це допомагає долати труднощі від емоційних переживань до стосунків із ровесниками та батьками.

Цікаво, що бібліотекарі закладу проходять навчання з бібліотерапії, вивчають методику колег із Литви, щоб ще ефективніше допомагати маленьким читачам.

Нагадаємо, пілотний конкурс #PROзростання був запущений у 2024 році, в межах якого "МХП-Громаді" та міжнародна компанія МХП виділяли працівникам соціально-гуманітарної, медичної та історико-культурної сфер з Миронівської й Канівської громад гранти від 5 000 до 15 000 грн на індивідуальний розвиток.

Довідка

"МХП - Громаді" - український благодійний фонд, який почав свою діяльність у 2015 році. Його головна місія — комплексний розвиток громад. Географія діяльності налічує 13 областей України: понад 700 містечок і сіл. Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Фонд системно підтримує людей, які перебувають у регіонах бойових дій, українських захисників і рятувальників, громади, лікарні та пологові будинки, благодійні установи, які дбають про дітей-сиріт і літніх людей, а також людей, які через війну залишилися без дому та засобів для існування.  

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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