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На Херсонщині вночі збили 3 "шахеди", росіяни поцілили у гіпермаркет, 4 поранених

Київ • УНН

 • 25160 перегляди

За минулу добу кілька населених пунктів в Херсонській області, включаючи місто Херсон, зазнали ворожого обстрілу і авіаударів, в результаті чого були пошкоджені житлові будівлі, гіпермаркет, гаражі та автомобілі, 4 людини отримали поранення, а 3 безпілотники були збиті силами ППО.

У Херсонській області за минулу добу 15 населених пунктів, включаючи Херсон, зазнали ворожих обстрілів і авіаударів, атаковано гіпермаркет, 4 людини отримали поранення, а 3 безпілотники були збиті силами ППО вночі, повідомив у п'ятницю голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, пише УНН.

Деталі

Зі слів Прокудіна, минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Новотягинка, Антонівка, Садове, Кізомис, Приозерне, Білозерка, Ромашкове, Станіслав, Берислав, Тягинка, Гаврилівка, Тараса Шевченка, Михайлівка, Милове та місто Херсон.

російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено 3 багатоповерхівки та 14 приватних будинків.

Було зафіксоване влучання в торгівельний гіпермаркет та гаражне приміщення, пошкоджені автомобілі. Через російську агресію 4 людини дістали поранення

- написав Прокудін у Telegram.

"Під час нічної дронової атаки Сили протиповітряної оборони над територією нашої  області знищили 3 "Shahed-131/136", - зазначив голова ОВА.

Повітряні Сили збили 48 ударних БПЛА07.06.24, 07:36 • 38421 перегляд

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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