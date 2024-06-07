В Херсонской области ночью сбили 3 "шахеда", россияне попали в гипермаркет, 4 раненых

В Херсонской области за минувшие сутки 15 населенных пунктов, включая Херсон, подверглись вражеским обстрелам и авиаударам, атакован гипермаркет, 4 человека получили ранения, а 3 беспилотника были сбиты силами ПВО ночью, сообщил в пятницу глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.

Детали

По словам Прокудина, за прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Новотягинка, Антоновка, Садовое, Кизомис, Приозерное, Белозерка, Ромашковое, Станислав, Берислав, Тягинка, Гавриловка, Тараса Шевченко, Михайловка, Мыловое и город Херсон.

российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в частности повреждены 3 многоэтажки и 14 частных домов.

Было зафиксировано попадание в торговый гипермаркет и гаражное помещение, повреждены автомобили. Из-за российской агрессии 4 человека получили ранения - написал Прокудин в Telegram.

"Во время ночной дроновой атаки Силы противовоздушной обороны над территорией нашей области уничтожили 3 "Shahed-131/136", - отметил глава ОВА.

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