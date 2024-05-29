Омбудсмени Румунії та України обговорили права нацменшин, рівні права громадян та мовну політику
Київ • УНН
Відбувся круглий стіл за участю омбудсменів Румунії та України, де обговорювалося створення комісії з питань прав національних меншин, рівних прав громадян та мовної політики.
Відбувся круглий стіл з участю омбудсманів Румунії та України. Вони обговорили створення комісії з прав нацменшин, рівні права громадян та мовну політику. Про це повідомляє Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, передає УНН.
Деталі
У Чернівцях відбувся круглий стіл за участі двох омбудсманів - представників Румунії та України. Понад 140 представників громадських організацій румунської національної спільноти прийняли запрошення на цей захід, разом із представниками органів державної влади та місцевого самоврядування.
Під час події голова Чернівецької обласної ради Олексій Бойко виступив ініціатором створення постійної комісії з питань прав нацменшин, підтримавши також ідею створення робочої групи з питань дотримання рівних прав представників нацспільнот.
Також на круглому столі було наголошено, що Конституція України гарантує як права, так і обов'язки громадян.
Крім того, обговорювалося, що представники національних спільнот в Україні, мають змогу навчатися державною та рідними мовами.
На завершення делегація вшанувала пам'ять загиблих захисників України та поклала квіти до пам'ятників Тарасу Шевченку та Міхаю Емінеску.
Дякую румунській делегації та безпосередньо Омбудсману Румунії за візит до України
13 українських дітей повернулися додому з російської окупації - Лубінець23.05.24, 18:53 • 12315 переглядiв