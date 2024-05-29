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Омбудсмени Румунії та України обговорили права нацменшин, рівні права громадян та мовну політику

Омбудсмени Румунії та України обговорили права нацменшин, рівні права громадян та мовну політику

Київ • УНН

 • 108322 перегляди

Відбувся круглий стіл за участю омбудсменів Румунії та України, де обговорювалося створення комісії з питань прав національних меншин, рівних прав громадян та мовної політики.

Відбувся круглий стіл з участю омбудсманів Румунії та України. Вони обговорили створення комісії з прав нацменшин, рівні права громадян та мовну політику. Про це повідомляє Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, передає УНН.

Деталі

У Чернівцях відбувся круглий стіл за участі двох омбудсманів - представників Румунії та України. Понад 140 представників громадських організацій румунської національної спільноти прийняли запрошення на цей захід, разом із представниками органів державної влади та місцевого самоврядування.

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Під час події голова Чернівецької обласної ради Олексій Бойко виступив ініціатором створення постійної комісії з питань прав нацменшин, підтримавши також ідею створення робочої групи з питань дотримання рівних прав представників нацспільнот.

Також на круглому столі було наголошено, що Конституція України гарантує як права, так і обов'язки громадян.

Крім того, обговорювалося, що представники національних спільнот в Україні, мають змогу навчатися державною та рідними мовами.

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На завершення делегація вшанувала пам'ять загиблих захисників України та поклала квіти до пам'ятників Тарасу Шевченку та Міхаю Емінеску.

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Дякую румунській делегації та безпосередньо Омбудсману Румунії за візит до України

- подякував Дмитро Лубінець.

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Юлія Котвицька

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