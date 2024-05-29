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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Суд сегодня планирует избрать меру пресечения экс-заместителю главы Офиса Президента Смирнову
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"Разыгрывать жизнь и смерть - это безумие": военный эксперт об идее Гетманцева проводить лотереи по бронировани

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От крышевания "песчаной мафии" до дела сливов с НАБУ: кто такой Георгий Биркадзе

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27 мая 2024, 06:59  •  170327 просмотра

Омбудсмены Румынии и Украины обсудили права нацменьшинств, равные права граждан и языковую политику

Состоялся круглый стол с участием омбудсменов Румынии и Украины, где обсуждалось создание комиссии по вопросам прав национальных меньшинств, равных прав граждан и языковой политики.

Общество •   •  988 просмотра
Омбудсмены Румынии и Украины обсудили права нацменьшинств, равные права граждан и языковую политику

В центральной и западной части Житомирской области было зафиксировано БпЛА

Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины информируют о вражеских БпЛА в центральной и западной частях Житомирской области.

Война •   •  2773 просмотра
В центральной и западной части Житомирской области было зафиксировано БпЛА

DeepState: рф продвинулась возле Уманского и в Старомайорском

Вражеские войска продвинулись вперед вблизи Уманского и в Старомайорском.

Война •   •  3273 просмотра
DeepState: рф продвинулась возле Уманского и в Старомайорском

рф нанесла ракетный удар по припортовой инфраструктуре Одессы

28 мая террористическая страна осуществила ракетный обстрел припортовой инфраструктуры Одессы.

Война •   •  4125 просмотра
рф нанесла ракетный удар по припортовой инфраструктуре Одессы

российские управляемые авиабомбы были запущены в Харьковской области

Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины информируют о запуске вражеских управляемых авиабомб в Харьковской области.

Война •   •  4794 просмотра
российские управляемые авиабомбы были запущены в Харьковской области

Активность вражеских БпЛА зафиксирована вблизи Киевской и Черкасской областей

Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины обнаружили вражеский БпЛА на границе Киевской и Черкасской областей с курсом северо-западный.

Война •   •  4993 просмотра
Активность вражеских БпЛА зафиксирована вблизи Киевской и Черкасской областей

За сутки рф нанесла 3 ракетных и 38 авиационных ударов, осуществила 2849 обстрелов по территории Украины

За минувшие сутки силы противника нанесли 3 ракетных и 38 авиационных ударов, 2849 раз открывали огонь по украинским позициям и вели интенсивные боевые действия на многих направлениях, не достигнув значительных территориальных приобретений.

Война •   •  6079 просмотра
За сутки рф нанесла 3 ракетных и 38 авиационных ударов, осуществила 2849 обстрелов по территории Украины

США наложили санкции на 3 граждан Китая и 3 тайские компании из-за киберпреступной сети, связанной с COVID

США ввели санкции против 3 граждан Китая и 3 тайских компаний за причастность к киберпреступной сети, связанной с мошенничеством, связанным с COVID, угрозами взрывов и ботнетом, который похищает компьютеры, нанося значительный финансовый ущерб.

COVID-19 •   •  6801 просмотра
США наложили санкции на 3 граждан Китая и 3 тайские компании из-за киберпреступной сети, связанной с COVID

Мужчина приговорен к 14 годам за убийство женщины, которую он любил со школы

32-летний мужчина был приговорен к 14 годам заключения за убийство женщины, в которую он был влюблен еще со школы, после того, как она отвергла его романтические ухаживания.

Общество •   •  9326 просмотра
Мужчина приговорен к 14 годам за убийство женщины, которую он любил со школы

На севере Николаевской и Херсонской областей зафиксирована активность вражеских БпЛА

Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины информируют об активности вражеских БпЛА в нескольких регионах, в частности, группы беспилотников движутся на северо-запад в северной части Николаевской области и из Херсонской области в направлении Николаевской области.

Война •   •  9574 просмотра
На севере Николаевской и Херсонской областей зафиксирована активность вражеских БпЛА