Омбудсмены Румынии и Украины обсудили права нацменьшинств, равные права граждан и языковую политику

Состоялся круглый стол с участием омбудсманов Румынии и Украины. Они обсудили создание комиссии по правам нацменьшинств, равные права граждан и языковую политику. Об этом сообщает Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, передает УНН.

Детали

В Черновцах состоялся круглый стол с участием двух омбудсманов - представителей Румынии и Украины. Более 140 представителей общественных организаций румынского национального сообщества приняли приглашение на это мероприятие, вместе с представителями органов государственной власти и местного самоуправления.

Во время события председатель Черновицкого областного совета Алексей Бойко выступил инициатором создания постоянной комиссии по вопросам прав нацменьшинств, поддержав также идею создания рабочей группы по вопросам соблюдения равных прав представителей нацсообществ.

Также на круглом столе было отмечено, что Конституция Украины гарантирует как права, так и обязанности граждан.

Кроме того, обсуждалось, что представители национальных сообществ в Украине, имеют возможность учиться на государственном и родных языках.

В завершение делегация почтила память погибших защитников Украины и возложила цветы к памятникам Тарасу Шевченко и Михаю Эминеску.

Спасибо румынской делегации и непосредственно Омбудсману Румынии за визит в Украину - поблагодарил Дмитрий Лубинец.

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