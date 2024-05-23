13 украинских детей вернулись домой из российской оккупации - Лубинец
Киев • УНН
13 украинских детей вернули в Украину, из них 7 - с оккупированных рф территорий, а еще 6 - в рамках плана действий Bring Kids Back UA, сообщил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.
В четверг, 23 мая, в Украину вернули 13 детей. Семеро из них - возвращены из ВОТ, еще шестеро - возвращены в рамках реализации утвержденного плана действий Президента Украины Bring Kids Back UA. Об этом заявил Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец, передает УНН.
Детали
На Родину удалось вернуть 13 украинских детей! Сегодня мы уже встретили детей, которых с родителями или законными опекунами разделила линия фронта и оккупанты
По его словам, кто-то из возвращенных ныне детей потерял родителей, кого-то - родители хотели вернуть самостоятельно, однако этого не дала сделать РФ, кто-то - мечтал, что уедет к родным.
☝️Приємно сообщать, что наш Офис, который над этим работал совместно с другими госорганами и при посредничестве Государства Катар, принес результат - дети на родной земле. Ожидаем и результатов по другим вопросам, которые обсуждались во время моего визита в это государство в апреле
Дополнение
Лубинец призвал всех украинцев обязательно сообщать об исчезновении детей в Национальную полицию Украины по номеру 102.
Если же Вы убеждены, что ребенка депортировали на рф, или он находится на ВОТ, то кроме полиции стоит сообщить и нам - Офис Омбудсмена
Напомним
Согласно данным Офиса генерального прокурора, за время полномасштабной войны в Украине в результате российской вооруженной агрессии пострадал 1891 ребенок, 546 детей погибли.
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13 украинских детей вернулись домой из российской оккупации - Лубинец
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