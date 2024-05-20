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Кількість дітей, постраждалих через російську збройну агресію, збільшилася до 1891 дитини – прокуратура

Кількість дітей, постраждалих через російську збройну агресію, збільшилася до 1891 дитини – прокуратура

Київ • УНН

 • 15515 перегляди

546 дітей загинули та 1345 отримали поранення внаслідок збройної агресії росії в Україні станом на 20 травня 2024 року.

За час повномасштабної війни в Україні внаслідок російської збройної агресії постраждала 1891 дитина, 546 дітей загинули. Про це повідомив Офіс Генерального прокурора з посиланням на ювенальну прокуратуру, передає УНН.

Деталі

Більше ніж 1891 дитина постраждала в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії рф. Станом на ранок 20 травня 2024 року за офіційною інформацією ювенальних прокурорів 546 дітей загинули та понад 1345 отримали поранення різного ступеня тяжкості.

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Уточюється, що найбільше дітей постраждало у таких областях: Донецькій - 531, Харківській - 373, Херсонській - 151, Дніпропетровській - 139, Київській - 130, Запорізькій - 108, Миколаївській - 105.

При цьому протягом останніх днів постраждало ще троє дітей. 18 травня внаслідок обстрілу м. Харків постраждали 13-річна дівчинка та 16-річний хлопчик. 19 травня внаслідок обстрілу с. Черкаська Лозова Харківського району Харківської області постраждала 8-річна дівчинка.

Нагадаємо

Щонайменше 27 людей були поранені і 6 загинули в результаті російського ракетного удару по базі відпочинку під Харковом, одна людина досі вважається зниклою безвісти.

Уряд затвердив порядок виявлення та повернення депортованих росією дітей14.05.24, 14:40 • 19017 переглядiв

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