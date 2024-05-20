Кількість дітей, постраждалих через російську збройну агресію, збільшилася до 1891 дитини – прокуратура
Київ • УНН
546 дітей загинули та 1345 отримали поранення внаслідок збройної агресії росії в Україні станом на 20 травня 2024 року.
За час повномасштабної війни в Україні внаслідок російської збройної агресії постраждала 1891 дитина, 546 дітей загинули. Про це повідомив Офіс Генерального прокурора з посиланням на ювенальну прокуратуру, передає УНН.
Деталі
Більше ніж 1891 дитина постраждала в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії рф. Станом на ранок 20 травня 2024 року за офіційною інформацією ювенальних прокурорів 546 дітей загинули та понад 1345 отримали поранення різного ступеня тяжкості.
Уточюється, що найбільше дітей постраждало у таких областях: Донецькій - 531, Харківській - 373, Херсонській - 151, Дніпропетровській - 139, Київській - 130, Запорізькій - 108, Миколаївській - 105.
При цьому протягом останніх днів постраждало ще троє дітей. 18 травня внаслідок обстрілу м. Харків постраждали 13-річна дівчинка та 16-річний хлопчик. 19 травня внаслідок обстрілу с. Черкаська Лозова Харківського району Харківської області постраждала 8-річна дівчинка.
Нагадаємо
Щонайменше 27 людей були поранені і 6 загинули в результаті російського ракетного удару по базі відпочинку під Харковом, одна людина досі вважається зниклою безвісти.
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