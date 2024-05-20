Количество детей, пострадавших из-за российской вооруженной агрессии, увеличилось до 1891 ребенка - прокуратура

За время полномасштабной войны в Украине в результате российской вооруженной агрессии пострадал 1891 ребенок, 546 детей погибли. Об этом сообщил Офис Генерального прокурора со ссылкой на ювенальную прокуратуру, передает УНН.

Детали

Более 1891 ребенок пострадал в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии рф. По состоянию на утро 20 мая 2024 года по официальной информации ювенальных прокуроров 546 детей погибли и более 1345 получили ранения различной степени тяжести.

Уточняется, что больше всего детей пострадало в таких областях: Донецкой - 531, Харьковской - 373, Херсонской - 151, Днепропетровской - 139, Киевской - 130, Запорожской - 108, Николаевской - 105.

При этом в течение последних дней пострадало еще трое детей. 18 мая в результате обстрела г. Харьков пострадали 13-летняя девочка и 16-летний мальчик. 19 мая в результате обстрела с. Черкасская Лозовая Харьковского района Харьковской области пострадала 8-летняя девочка.

Напомним

По меньшей мере 27 человек были ранены и 6 погибли в результате российского ракетного удара по базе отдыха под Харьковом, один человек до сих пор считается пропавшим без вести.

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