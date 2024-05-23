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13 українських дітей повернулися додому з російської окупації - Лубінець

13 українських дітей повернулися додому з російської окупації - Лубінець

Київ • УНН

 • 12315 перегляди

13 українських дітей повернули в Україну, з них 7 - з окупованих рф територій, а ще 6 - в рамках плану дій Bring Kids Back UA, повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

У четвер, 23 травня, до України повернули 13 дітей. Семеро з них — повернуті з ТОТ, ще шестеро — повернуті в межах реалізації затвердженого плану дій Президента України Bring Kids Back UA. Про це заявив Уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець, передає УНН.

Деталі 

На Батьківщину вдалося повернути 13 українських діток! Сьогодні ми вже зустріли дітей, яких із батьками чи законними опікунами розділила лінія фронту та окупанти

- заявив омбудсман. 

За його словами, хтось із повернутих нині дітей втратив батьків, когось – батьки хотіли повернути самотужки, однак цього не дала зробити рф, хтось — мріяв, що виїде до рідних.

☝️Приємно повідомляти, що наш Офіс, який над цим працював спільно з іншими держорганами та за посередництва Держави Катар, приніс результат — діти на рідній землі. Очікуємо й результатів щодо інших питань, які обговорювалися під час мого візиту до цієї держави у квітні 

- заявив уповноважений з прав людини. 

Доповнення

Лубінець закликав всіх українців обов'язково повідомляти про зникнення дітей Національну поліцію України за номером 102.

Якщо ж Ви переконані, що дитину депортували на рф, чи вона перебуває на ТОТ, то окрім поліції варто повідомити й нас — Офіс Омбудсмана

- наголосив Уповноважений ВР з прав людини. 

Нагадаємо

Згідно з даними Офісу генерального прокурора, за час повномасштабної війни в Україні внаслідок російської збройної агресії постраждала 1891 дитина, 546 дітей загинули.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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