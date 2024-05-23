13 українських дітей повернулися додому з російської окупації - Лубінець
Київ • УНН
13 українських дітей повернули в Україну, з них 7 - з окупованих рф територій, а ще 6 - в рамках плану дій Bring Kids Back UA, повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.
У четвер, 23 травня, до України повернули 13 дітей. Семеро з них — повернуті з ТОТ, ще шестеро — повернуті в межах реалізації затвердженого плану дій Президента України Bring Kids Back UA. Про це заявив Уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець, передає УНН.
Деталі
На Батьківщину вдалося повернути 13 українських діток! Сьогодні ми вже зустріли дітей, яких із батьками чи законними опікунами розділила лінія фронту та окупанти
За його словами, хтось із повернутих нині дітей втратив батьків, когось – батьки хотіли повернути самотужки, однак цього не дала зробити рф, хтось — мріяв, що виїде до рідних.
☝️Приємно повідомляти, що наш Офіс, який над цим працював спільно з іншими держорганами та за посередництва Держави Катар, приніс результат — діти на рідній землі. Очікуємо й результатів щодо інших питань, які обговорювалися під час мого візиту до цієї держави у квітні
Доповнення
Лубінець закликав всіх українців обов'язково повідомляти про зникнення дітей Національну поліцію України за номером 102.
Якщо ж Ви переконані, що дитину депортували на рф, чи вона перебуває на ТОТ, то окрім поліції варто повідомити й нас — Офіс Омбудсмана
Нагадаємо
Згідно з даними Офісу генерального прокурора, за час повномасштабної війни в Україні внаслідок російської збройної агресії постраждала 1891 дитина, 546 дітей загинули.