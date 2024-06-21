Раді пропонують перейменувати Бровари на Броварі: зареєстровано проект постанови

Група народних депутатів зареєструвала проєкт постанови про перейменування міста Бровари на Броварі. Народні обранці аргументують це тим, що Національна комісія зі стандартів державної мови рекомендувала перейменувати місто міській раді, однак там відповіли, що наразі немає підстави для зміни назви міста. Тому парламентарі вирішили зробити це самі, аргументуючи також тим, що назва "Бровари" є одним із результатів русифікації українського мовного простору та, що сама назву Броварі писав Тарас Шевченко. Про це пише УНН з посиланням на проєкт постанови №11364.

Перейменувати місто Бровари Броварського району Київської області на місто Броварі - йдеться у проєкті постанови.

Як вказується у пояснювальній записці, на виконання доручення Національною комісією зі стандартів державної мови було затверджено перелік сіл, селищ, міст, назви яких не відповідають стандартам державної мови, та рекомендації щодо приведення назв таких сіл, селищ, міст у відповідність до стандартів державної мови.

Комісія включила місто Бровари до вказаного переліку та рекомендувала перейменувати населений пункт на місто Броварі.

Відповідно до закону "Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії" органам місцевого самоврядування населеного пункту було доручено у шестимісячний строк з дня оприлюднення відповідного переліку провести консультації з громадськістю та подати на розгляд Верховної Ради пропозиції щодо перейменування населених пунктів з метою приведення їх назв у відповідність із стандартами державної мови.

"До комітету надійшов лист виконавчого комітету Броварської міської ради Броварського району Київської області, в якому зазначалося, що "пропозиції щодо перейменування міста Бровари… - відсутні, оскільки немає підстави для зміни назви міста Бровари", - йдеться в документі.

Депутати вказують, що Рада у шестимісячний строк приймає рішення про перейменування населених пунктів з урахуванням пропозицій, поданих місцевими адміністраціями та радами.

"У разі якщо протягом строку відповідні пропозиції не подані до Верховної Ради, рішення про перейменування населених пунктів, назви яких не відповідають стандартам державної мови, приймається Верховною Радою на підставі рекомендацій Національної комісії зі стандартів державної мови", - наголошують нардепи.

Національна комісія зі стандартів державної мови у експертному мовознавчому висновку зазначила, що форма "Бровари" є одним із результатів русифікації українського мовного простору, зокрема топонімічного, тому потребує заміни питомо українською формою "Броварі".

Парламентарі також наголошують, що свого часу різні письменники використовували саме назву "Броварі". Зокрема, Тарас Шевченко писав: Заплакала, пішла шляхом, в Броварях спочила.

Нагадаємо

Україна планує перейменувати 5 міст і 104 села в рамках деколонізації, в тому числі перейменувати Червоноград на Шептицький, Павлоград на Матвіїв і Бровари на Броварі.