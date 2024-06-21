Группа народных депутатов зарегистрировала проект постановления о переименовании города Бровары на Бровари. Народные избранники аргументируют это тем, что Национальная комиссия по стандартам государственного языка рекомендовала переименовать город городскому совету, однако там ответили, что пока нет основания для изменения названия города. Поэтому парламентарии решили сделать это сами, аргументируя также тем, что название "Бровары" является одним из результатов русификации украинского языкового пространства и, что само название Бровари писал Тарас Шевченко. Об этом пишет УНН со ссылкой на проект постановления №11364.

Переименовать город Бровары Броварского района Киевской области в город Бровари - говорится в проекте постановления.

Как указывается в пояснительной записке, во исполнение поручения Национальной комиссией по стандартам государственного языка был утвержден перечень сел, поселков, городов, названия которых не соответствуют стандартам государственного языка, и рекомендации по приведению названий таких сел, поселков, городов в соответствие со стандартами государственного языка.

Комиссия включила город Бровары в указанный перечень и рекомендовала переименовать населенный пункт в город Бровари.

В соответствии с законом "Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии" органам местного самоуправления населенного пункта было поручено в шестимесячный срок со дня обнародования соответствующего перечня провести консультации с общественностью и подать на рассмотрение Верховной Рады предложения о переименовании населенных пунктов с целью приведения их названий в соответствие со стандартами государственного языка.

"В комитет поступило письмо исполнительного комитета Броварского городского совета Броварского района Киевской области, в котором отмечалось, что "предложения по переименованию города Бровары... - отсутствуют, поскольку нет основания для изменения названия города Бровары", - говорится в документе.

Депутаты указывают, что Рада в шестимесячный срок принимает решение о переименовании населенных пунктов с учетом предложений, поданных местными администрациями и советами.

"В случае если в течение срока соответствующие предложения не поданы в Верховную Раду, решение о переименовании населенных пунктов, названия которых не соответствуют стандартам государственного языка, принимается Верховной Радой на основании рекомендаций Национальной комиссии по стандартам государственного языка", - отмечают нардепы.

Национальная комиссия по стандартам государственного языка в экспертном языковедческом заключении отметила, что форма "Бровары" является одним из результатов русификации украинского языкового пространства, в частности топонимического, поэтому требует замены удельно украинской формой "Бровари".

Парламентарии также отмечают, что в свое время разные писатели использовали именно название "Бровари". В частности, Тарас Шевченко писал: Заплакала, пошла по пути, в Броварях отдохнула.

Напомним

Украина планирует переименовать 5 городов и 104 села в рамках деколонизации, в том числе переименовать Червоноград в Шептицкий, Павлоград на Матвеев и Бровары на Бровари.