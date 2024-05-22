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Мінкульт вимагає позбавити екскерівника театру імені Лесі Українки звання академіка

Мінкульт вимагає позбавити екскерівника театру імені Лесі Українки звання академіка

Київ • УНН

 • 21248 перегляди

Міністерство культури вимагає позбавити колишнього керівника театру імені Лесі Українки Михайла Резніковича звання академіка Національної академії мистецтв України за співпрацю з російськими установами після того, як він втік з України під час повномасштабного вторгнення.

Міністерство культури та інформполітики вимагає позбавити колишнього керівника Національного академічного драматичного театру імені Лесі Українки Михайла Резніковича звання академіка Національної академії мистецтв України. Про це повідомляє пресслужба МКІП, пише УНН.

Михайло Резнікович - колишній генеральний директор-художній керівник Національного академічного драматичного театру імені Лесі Українки. Після нетривалого перебування в Києві на початку повномасштабного вторгнення у 2022 році він залишив територію України та почав співпрацювати з державними інституціями країни-агресора,

- йдеться у повідомленні.

Деталі

Зазначається, що з перших днів втечі з України Резнікович став транслювати свою антиукраїнську позицію через російські пропагандистські медіа.

Зокрема, в інтерв'ю одному з ютуб-каналів він поширив брехливі наративи про знищення українцями російської мови та культури й про братерство українського та російського народів.

Свого часу Михайло Резнікович отримав низку державних нагород. Крім звань Герой України, народний артист України, лауреат Національної премії імені Тараса Шевченка, він також є академіком-засновником Національної академії мистецтв України,

- розповіли у відомстві.

З огляду на це Мінкультури звернулося до Національної академії мистецтв з вимогою позбавити Резніковича звання академіка.

Євген Нищук став новим директором й художнім керівником Театру ім. І. Франка04.04.24, 00:08 • 112856 переглядiв

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