Минкульт требует лишить экс руководителя театра имени Леси Украинки звания академика

Министерство культуры и информатики требует лишить бывшего руководителя Национального академического драматического театра имени Леси Украинки Михаила Резниковича звания академика Национальной академии искусств Украины. Об этом сообщает пресс-служба МКИП, пишет УНН.

Михаил Резникович-бывший генеральный директор-художественный руководитель Национального академического драматического театра имени Леси Украинки. После непродолжительного пребывания в Киеве в начале полномасштабного вторжения в 2022 году он покинул территорию Украины и начал сотрудничать с государственными институтами страны-агрессора, - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что с первых дней бегства из Украины Резникович стал транслировать свою антиукраинскую позицию через российские пропагандистские медиа.

В частности, в интервью одному из ютуб-каналов он распространил лживые нарративы об уничтожении украинцами русского языка и культуры и о братстве украинского и русского народов.

В свое время Михаил Резникович получил низкую государственную награду. Кроме званий Герой Украины, народный артист Украины, лауреат Национальной премии имени Тараса Шевченко, он также является академиком-основателем Национальной академии искусств Украины, - рассказали в ведомстве.

Ввиду этого Минкультуры обратилось в Национальную академию художеств с требованием лишить Резниковича звания академика.

Евгений Нищук стал новым директором и художественным руководителем Театра им. И. Франко