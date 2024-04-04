Евгений Нищук стал новым директором и художественным руководителем Театра им. И. Франко

В Национальном академически-драматическом театре им. Ивана Франко новый директор-художественный руководитель. Театр возглавил экс-министр культуры - Евгений Нищук. Его представил коллективу в. и. о. Министра культуры и информационной политики Украины Ростислав Карандеев. Нового директора коллектив театра поздравил на странице в соцсети фейсбук, пишет УНН.

Евгений Нищук - генеральный директор-художественный руководитель нашего театра! .... Поздравляем с новой должностью Евгения Нищука и желаем всем нам вдохновенного труда, а театру развития и процветания! - сообщили на странице театра в фейсбуке.

Детали

По данным Минкульта обязанности директора-художественного руководителя театра им. Ивана Франко Евгений Нищук официально исполняет с 3 марта. Его представил коллективу в. и. о. Министра культуры и информационной политики Украины Ростислав Карандеев.

Евгений Нищук - тот человек, который может должным образом продолжить славные традиции "первой сцены страны", объединить коллектив, предложить новые модерновые решения, свое правильное видение развития театрального искусства. Решение о назначении его руководителем Театра поддержал и Президент Украины. Мы, как Министерство, будем поддерживать все инициативы франковцев во главе с новым руководителем. - прокомментировал в. и. о. Министра культуры и информационной политики Украины Ростислав Карандеев.

Планы по развитию театра, его дальнейшей деятельности Евгений Николаевич пообещал объявить позже, отметив, что обязательно поддержит все достижения коллектива, которые есть сегодня.

Национальный академический драматический театр им. Ивана Франко исторически всегда был центром и средоточием украинства. Здесь формировалась украинская идентичность в разные времена, в том числе и во времена запретов. Здесь создано много смыслов и видений. Театр сегодня должен быть таким, каким завтра должно быть общество. - сказал Евгений Нищук.

Ростислав Карандеев отметил, что, учитывая реалии войны, контракт между Министерством и Евгением Николаевичем подписан на период действия военного положения + двенадцать месяцев.

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Дополнительно

4 марта этого года в Национальном академическом драматическом театре имени Ивана Франко состоялся благотворительный показ спектакля "Конотопская ведьма" по повести Григория Квитки-Основьяненко. Тогда на нужды защитников и защитниц удалось собрать 2 349 000 гривен.

В декабре прошлого года во время благотворительного показа этого же спектакля удалось собрать почти 1 770 000 гривен. Их направили на нужды Вооруженных Сил Украины, а именно на приобретение дронов.