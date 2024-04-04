Евгений Нищук стал новым директором и художественным руководителем Театра им. И. Франко

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
ukrainaУкраина
Эксклюзив
Эксперт о возвращении Zara: некоторые мировые бренды вынуждены приспосабливаться к налоговой политике в Украине
  •  98817 просмотра

Эксперт о возвращении Zara: некоторые мировые бренды вынуждены приспосабливаться к налоговой политике в Украине

Эксклюзив
Эксперт рассказал, какие функции берут на себя украинские специмпортеры при покупке боеприпасов
  •  103326 просмотра

Эксперт рассказал, какие функции берут на себя украинские специмпортеры при покупке боеприпасов

Эксклюзив
Необходимы законодательные изменения, чтобы убрать недобросовестную конкуренцию из закупок для ВСУ - политолог
  •  104350 просмотра

Необходимы законодательные изменения, чтобы убрать недобросовестную конкуренцию из закупок для ВСУ - политолог

Эксклюзив
Попытка помочь путину хоть словом, а не делом - политолог о заявлении лукашенко о подготовке к войне
  •  103277 просмотра

Попытка помочь путину хоть словом, а не делом - политолог о заявлении лукашенко о подготовке к войне

Эксклюзив
В Винницкой области священник московского патриархата устроил очередную провокацию возле храма ПЦУ: детали
  •  116192 просмотра

В Винницкой области священник московского патриархата устроил очередную провокацию возле храма ПЦУ: детали

Эксклюзив
Раскрытие банковской тайны без решения суда - это очередное закручивание гаек и выворачивание карманов, считает нардеп
  •  101053 просмотра

Раскрытие банковской тайны без решения суда - это очередное закручивание гаек и выворачивание карманов, считает нардеп

Эксклюзив
Ситуация на границе с беларусью остается стабильной - ГУР
  •  103554 просмотра

Ситуация на границе с беларусью остается стабильной - ГУР

Эксклюзив
Эксперт о заявлении лукашенко, что рб готовится к войне: потенциал армии беларуси более чем серьезный
2 апреля 2024, 14:32  •  128376 просмотра

Эксперт о заявлении лукашенко, что рб готовится к войне: потенциал армии беларуси более чем серьезный

Эксклюзив
"Львовский арсенал" просит Умерова помочь привезти из Словакии минометные выстрелы для МОУ
2 апреля 2024, 12:15  •  128824 просмотра

"Львовский арсенал" просит Умерова помочь привезти из Словакии минометные выстрелы для МОУ

Эксклюзив
На данный момент наращивание войск рф в беларуси не происходит - Госпогранслужба
2 апреля 2024, 12:04  •  123884 просмотра

На данный момент наращивание войск рф в беларуси не происходит - Госпогранслужба

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Евгений Нищук стал новым директором и художественным руководителем Театра им. И. Франко

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После атаки дронов авиакомпания Казахстана приостанавливает рейсы в Татарстан после атаки дронов

После атаки дронов авиакомпания Казахстана приостанавливает рейсы в Татарстан после атаки дронов

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В Москве из-за сильного ветра два человека погибли, 17 - пострадали

В Москве из-за сильного ветра два человека погибли, 17 - пострадали

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Сумская область: россияне обстреляли 4 громады в приграничье, били ракетами, КАБами и ВОГами

Сумская область: россияне обстреляли 4 громады в приграничье, били ракетами, КАБами и ВОГами

  •  3794 просмотра
На химзаводе в Индии взорвался реактор - погибли пять человек

На химзаводе в Индии взорвался реактор - погибли пять человек

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Смертельное ДТП на Львовщине перекрыло трассу М-09 возле села Мощана: патрульные организовали реверсное движение

Смертельное ДТП на Львовщине перекрыло трассу М-09 возле села Мощана: патрульные организовали реверсное движение

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Эстония разработала механизм компенсации, который предусматривает использование российских средств на нужды Украины - Шмыгаль

Эстония разработала механизм компенсации, который предусматривает использование российских средств на нужды Украины - Шмыгаль

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Bloomberg: Путин планирует в Украине войну на истощение

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"Мы ожидаем более конструктивных действий в ближайшее время": Кулеба о встрече с венгерским коллегой Сийярто

"Мы ожидаем более конструктивных действий в ближайшее время": Кулеба о встрече с венгерским коллегой Сийярто

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Древние пещеры Киево-Печерской лавры оцифровала в 3D украинская компания - Минкульт

Древние пещеры Киево-Печерской лавры оцифровала в 3D украинская компания - Минкульт

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На Харьковщине из-за российских обстрелов произошел масштабный лесной пожар

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Более 150 договоров на почти 24 миллиарда гривен - в ГОТ отчитались о заключенных в этом году контрактах

Более 150 договоров на почти 24 миллиарда гривен - в ГОТ отчитались о заключенных в этом году контрактах

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Публикации

В Винницкой области священник московского патриархата устроил очередную провокацию возле храма ПЦУ: детали

В Винницкой области священник московского патриархата устроил очередную провокацию возле храма ПЦУ: детали
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ГУР атаковало завод по сборке "шахедов" в рф: что известно об этом производстве и при чем тут Tinder

2 апреля 2024, 09:02  •  198230 просмотра
Сегодня начинает работать Реестр убытков для Украины: рассказываем, как он будет работать и кто может подать заявление

Сегодня начинает работать Реестр убытков для Украины: рассказываем, как он будет работать и кто может подать заявление

2 апреля 2024, 04:45  •  204591 просмотра
Поставка происходит по плану: в ГОТ рассказали об обеспечении ВСУ продуктами питания по новым контрактам

Поставка происходит по плану: в ГОТ рассказали об обеспечении ВСУ продуктами питания по новым контрактам
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1 апреля 2024, 09:33  •  239651 просмотра
Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать

Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать
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28 марта 2024, 13:27  •  510226 просмотра

Евгений Нищук стал новым директором и художественным руководителем Театра им. И. Франко

Евгений Нищук, бывший министр культуры, назначен новым художественным руководителем и генеральным директором Национального академического драматического театра имени Ивана Франко в Украине.

Культура •   •  1571 просмотра
Евгений Нищук стал новым директором и художественным руководителем Театра им. И. Франко

После атаки дронов авиакомпания Казахстана приостанавливает рейсы в Татарстан после атаки дронов

Казахстанская авиакомпания Qazaq Air приостановила полеты из Актобе в Казань, Россия, на неопределенный срок с 5 апреля 2024 года по соображениям безопасности после атаки беспилотника в Татарстане.

Война •   •  3127 просмотра
После атаки дронов авиакомпания Казахстана приостанавливает рейсы в Татарстан после атаки дронов

В Москве из-за сильного ветра два человека погибли, 17 - пострадали

Два человека погибли и 17 получили ранения в результате сильного ветра до 21 м/с, который повалил деревья на припаркованные автомобили в Москве, по словам мэра города.

Общество •   •  3144 просмотра
В Москве из-за сильного ветра два человека погибли, 17 - пострадали

Сумская область: россияне обстреляли 4 громады в приграничье, били ракетами, КАБами и ВОГами

Российские оккупанты 11 раз обстреляли 4 общины в приграничном районе Сумской области, в результате чего произошло 46 взрывов, 1 человек погиб, 3 получили ранения, в том числе ребенок.

Война •   •  3794 просмотра
Сумская область: россияне обстреляли 4 громады в приграничье, били ракетами, КАБами и ВОГами

На химзаводе в Индии взорвался реактор - погибли пять человек

Взрыв на химическом заводе в Теленгане, Индия, унес жизни по меньшей мере 5 человек и ранил 16, некоторые из них до сих пор находятся под завалами.

Здоровье •   •  5086 просмотра
На химзаводе в Индии взорвался реактор - погибли пять человек

Смертельное ДТП на Львовщине перекрыло трассу М-09 возле села Мощана: патрульные организовали реверсное движение

Смертельное ДТП заблокировало движение в обоих направлениях на трассе М-09 возле села Мощана во Львовской области.

Общество •   •  4617 просмотра
Смертельное ДТП на Львовщине перекрыло трассу М-09 возле села Мощана: патрульные организовали реверсное движение

Эстония разработала механизм компенсации, который предусматривает использование российских средств на нужды Украины - Шмыгаль

Эстония завершила разработку компенсационного механизма, который предусматривает использование замороженных российских средств на нужды Украины.

Война •   •  10048 просмотра
Эстония разработала механизм компенсации, который предусматривает использование российских средств на нужды Украины - Шмыгаль

Bloomberg: Путин планирует в Украине войну на истощение

Путин планирует войну на истощение в Украине, полон решимости завоевать ее путем постоянного наступления и пережить Киев на поле боя.

Война •   •  11752 просмотра
Bloomberg: Путин планирует в Украине войну на истощение

"Мы ожидаем более конструктивных действий в ближайшее время": Кулеба о встрече с венгерским коллегой Сийярто

После длительной встречи в Брюсселе Кулеба и Сийярто договорились принять меры для улучшения отношений между Украиной и Венгрией в ближайшие дни и недели.

политика •   •  11800 просмотра
"Мы ожидаем более конструктивных действий в ближайшее время": Кулеба о встрече с венгерским коллегой Сийярто

Древние пещеры Киево-Печерской лавры оцифровала в 3D украинская компания - Минкульт

Львовская компания Skeiron оцифровала пещеры Киево-Печерской лавры, одного из важнейших исторических и религиозных объектов Украины, создав 3D-модель этого объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Культура •   •  13905 просмотра
Древние пещеры Киево-Печерской лавры оцифровала в 3D украинская компания - Минкульт