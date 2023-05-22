Зеленский назначил Нищука новым главой комитета по Шевченковской премии

Детали

В тексте документа говорится об указе назначить Нищука Евгения Николаевича председателем Комитета по Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко, освободив от исполнения обязанностей председателя названного Комитета Юрия Макарова.

Также председателю Комитета по Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко поручено подать предложения по новому персональному составу Комитета по Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко.

Указом также признаются утратившими силу: Указ Президента Украины от 19 декабря 2019 года № 919/2019 «Вопросы Комитета Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко»; Указ Президента Украины от 14 ноября 2022 года № 770/2022 «О работе Комитета по Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко во время действия военного положения».

Настоящий Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Дополнение

В марте глава Комитета Шевченковской премии Юрий Макаров объявил, что уходит с должности на фоне ситуации с предложенной им идеей дополнительных премий "За вклад в победу" и задержанием обнародования результатов нынешнего конкурса.