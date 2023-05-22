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13 марта, 06:36 • 110423 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Зеленский назначил Нищука новым главой комитета по Шевченковской премии

Зеленский назначил Нищука новым главой комитета по Шевченковской премии

Киев • УНН

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КИЕВ. 22 мая. УНН. Президент Владимир Зеленский уволил Юрия Макарова с должности председателя комитета по Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко, назначив на эту должность Евгения Нищука, пишет УНН со ссылкой на опубликованный указ №288/2023 от 22 мая.

Детали

В тексте документа говорится об указе назначить Нищука Евгения Николаевича председателем Комитета по Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко, освободив от исполнения обязанностей председателя названного Комитета Юрия Макарова.

Также председателю Комитета по Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко поручено подать предложения по новому персональному составу Комитета по Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко.

Указом также признаются утратившими силу: Указ Президента Украины от 19 декабря 2019 года № 919/2019 «Вопросы Комитета Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко»; Указ Президента Украины от 14 ноября 2022 года № 770/2022 «О работе Комитета по Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко во время действия военного положения».

Настоящий Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Дополнение

В марте глава Комитета Шевченковской премии Юрий Макаров объявил, что уходит с должности на фоне ситуации с предложенной им идеей дополнительных премий "За вклад в победу" и задержанием обнародования результатов нынешнего конкурса.

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