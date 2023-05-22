Зеленський призначив Нищука новим головою комітету з Шевченківської премії
Київ • УНН
КИЇВ. 22 травня. УНН. Президент Володимир Зеленський звільнив Юрія Макарова з посади голови комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка, призначивши на цю посаду Євгена Нищука, пише УНН з посиланням на опублікований указ №288/2023 від 22 травня.
Деталі
У тексті документа йдеться про указ призначити Нищука Євгена Миколайовича головою Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка, увільнивши від виконання обов’язків голови названого Комітету Юрія Макарова.
Також голові Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка доручено подати пропозиції щодо нового персонального складу Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка.
Указом також визнаються такими, що втратили чинність: Указ Президента України від 19 грудня 2019 року № 919/2019 «Питання Комітету Національної премії України імені Тараса Шевченка»; Указ Президента України від 14 листопада 2022 року № 770/2022 «Про роботу Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка під час дії воєнного стану».
Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.
Доповнення
У березні очільник Комітету Шевченківської премії Юрій Макаров оголосив, що йде з посади на тлі ситуації із запропонованою ним ідеєю додаткових премій "За внесок у перемогу" і затриманням оприлюднення результатів цьогорічного конкурсу.