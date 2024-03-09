Посол Японії продекламував поезію Шевченка
Київ • УНН
У 210-ту річницю від дня народження Тараса Шевченка посол Японії в Україні Мацуда Кунінорі вшанував великого українського поета, виразно продекламувавши частину його поеми "Пророк", чим заслужив подяку від інтернет-користувачів за повагу до української культури.
У суботу, 9 березня, святкують 210 років з дня народження українського поета та художника Тараса Григоровича Шевченка. З нагоди цього дня посол Японії вшанував пам'ять про Кобзаря та зачитав його вірші, повідомляє УНН.
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Посол Японії в Україні Мацуда Кунінорі обрав вірш "Пророк" й виразно зачитав частину.
У мережі користувачі подякували послу Японії за прояв поваги до української культури. Користувачі також залишили десятки коментарів з подякою.
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