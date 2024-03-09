Посол Японии продекламировал поэзию Шевченко

В субботу, 9 марта, празднуют 210 лет со дня рождения украинского поэта и художника Тараса Григорьевича Шевченко. По случаю этого дня посол Японии почтил память о Кобзаре и зачитал его стихи.

Посол Японии в Украине Мацуда Кунинори выбрал стихотворение "Пророк" и выразительно зачитал часть.

В сети пользователи поблагодарили посла Японии за проявление уважения к украинской культуре. Пользователи также оставили десятки комментариев с благодарностью.

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