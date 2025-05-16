Музей авангарду розмістять у Києві в історичній будівлі на Липській
Київ • УНН
-=У Києві створили філію Музею історії міста – Музей авангарду. Для постійної експозиції виділили будівлю на Липській площею 676,1 м², де вже є понад 145 творів.
"Музей авангарду" – нову філію Музею історії міста Києва. розмістять в історичній будівлі, яка є пам’яткою архітектури місцевого значення. Про це повідомила заступниця голови Київської міської державної адміністрації (КМДА) Ганна Старостенко, передає УНН.
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У листопаді 2024 року в столиці створили "Музей авангарду" - нову філію Музею історії міста Києва. Для її постійної експозиції Київрада підтримала виділення вільного приміщення в історичній будівлі площею 676,1 м² на вул. Липській, 16.
Зазначається, що колекція музею вже налічує понад 145 творів, подарованих українськими колекціонерами та митцями. Вона охоплює повний спектр розвитку українського авангарду – від його витоків у першій половині ХХ століття до робіт сучасних митців.
Унікальним експонатом колекції є "Портрет Тараса Шевченка" Віктора Артемцева – перша відома авангардна робота з теми Кобзаря
Колекція представляє таких знаних майстрів, як Анатоль Петрицький, Вадим Меллер, Олександра Екстер, Олександр Богомазов, а також сучасних митців – Олега Тістола, Марину Скугарєву, Віктора Сидоренка.
Завдяки меценатам, які передали місту 145 творів із приватних колекцій, ми створили підґрунтя для музею світового рівня. Знані в усьому світі митці – Казимир Малевич, Олександр Архипенко, Соня Делоне, Олександр Богомазов, Олександра Екстер – мають залишатися в історії саме українськими. Це не лише про мистецтво, а й про право на власну культурну пам’ять та справедливість
За її словами, на приміщення на вул. Липській 16, де відтепер розташується музей, ще у 2017 році укладено охоронний договір № 3543. У межах програми "Охорона та збереження культурної спадщини м. Києва на 2025–2027 роки" передбачено кошти на реставрацію будівлі, що стане домівкою для постійної експозиції.
Нагадаємо
У столиці створили філію Музею історії міста Києва – Музей Авангарду, що має на меті збереження та популяризацію спадщини українських художників-авангардистів, які зробили значний внесок у світову культуру.
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