Музей авангарду розмістять у Києві в історичній будівлі на Липській

"Музей авангарду" – нову філію Музею історії міста Києва. розмістять в історичній будівлі, яка є пам’яткою архітектури місцевого значення. Про це повідомила заступниця голови Київської міської державної адміністрації (КМДА) Ганна Старостенко, передає УНН.

У листопаді 2024 року в столиці створили "Музей авангарду" - нову філію Музею історії міста Києва. Для її постійної експозиції Київрада підтримала виділення вільного приміщення в історичній будівлі площею 676,1 м² на вул. Липській, 16.

Зазначається, що колекція музею вже налічує понад 145 творів, подарованих українськими колекціонерами та митцями. Вона охоплює повний спектр розвитку українського авангарду – від його витоків у першій половині ХХ століття до робіт сучасних митців.

Колекція представляє таких знаних майстрів, як Анатоль Петрицький, Вадим Меллер, Олександра Екстер, Олександр Богомазов, а також сучасних митців – Олега Тістола, Марину Скугарєву, Віктора Сидоренка.

Завдяки меценатам, які передали місту 145 творів із приватних колекцій, ми створили підґрунтя для музею світового рівня. Знані в усьому світі митці – Казимир Малевич, Олександр Архипенко, Соня Делоне, Олександр Богомазов, Олександра Екстер – мають залишатися в історії саме українськими. Це не лише про мистецтво, а й про право на власну культурну пам’ять та справедливість