Музей авангарда разместят в Киеве в историческом здании на Липской
Киев • УНН
-=В Киеве создали филиал Музея истории города – Музей авангарда. Для постоянной экспозиции выделили здание на Липской площадью 676,1 м², где уже более 145 произведений.
"Музей авангарда" – новый филиал Музея истории города Киева. разместят в историческом здании, являющемся памятником архитектуры местного значения. Об этом сообщила заместитель председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА) Анна Старостенко, передает УНН.
Детали
В ноябре 2024 года в столице создали "Музей авангарда" - новый филиал Музея истории города Киева. Для ее постоянной экспозиции Киеврада поддержала выделение свободного помещения в историческом здании площадью 676,1 м² на ул. Липской, 16.
Отмечается, что коллекция музея уже насчитывает более 145 произведений, подаренных украинскими коллекционерами и художниками. Она охватывает полный спектр развития украинского авангарда – от его истоков в первой половине ХХ века до работ современных художников.
Уникальным экспонатом коллекции является "Портрет Тараса Шевченко" Виктора Артемцева – первая известная авангардная работа по теме Кобзаря
Коллекция представляет таких известных мастеров, как Анатоль Петрицкий, Вадим Меллер, Александра Экстер, Александр Богомазов, а также современных художников – Олега Тистола, Марину Скугареву, Виктора Сидоренко.
Благодаря меценатам, которые передали городу 145 произведений из частных коллекций, мы создали основу для музея мирового уровня. Известные во всем мире художники – Казимир Малевич, Александр Архипенко, Соня Делоне, Александр Богомазов, Александра Экстер – должны оставаться в истории именно украинскими. Это не только об искусстве, но и о праве на собственную культурную память и справедливость
По ее словам, на помещение на ул. Липской 16, где отныне разместится музей, еще в 2017 году заключен охранный договор № 3543. В рамках программы "Охрана и сохранение культурного наследия г. Киева на 2025–2027 годы" предусмотрены средства на реставрацию здания, которое станет домом для постоянной экспозиции.
Напомним
В столице создали филиал Музея истории города Киева – Музей Авангарда, который имеет целью сохранение и популяризацию наследия украинских художников-авангардистов, внесших значительный вклад в мировую культуру.
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