Музей авангарда разместят в Киеве в историческом здании на Липской

"Музей авангарда" – новый филиал Музея истории города Киева. разместят в историческом здании, являющемся памятником архитектуры местного значения. Об этом сообщила заместитель председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА) Анна Старостенко, передает УНН.

В ноябре 2024 года в столице создали "Музей авангарда" - новый филиал Музея истории города Киева. Для ее постоянной экспозиции Киеврада поддержала выделение свободного помещения в историческом здании площадью 676,1 м² на ул. Липской, 16.

Отмечается, что коллекция музея уже насчитывает более 145 произведений, подаренных украинскими коллекционерами и художниками. Она охватывает полный спектр развития украинского авангарда – от его истоков в первой половине ХХ века до работ современных художников.

Коллекция представляет таких известных мастеров, как Анатоль Петрицкий, Вадим Меллер, Александра Экстер, Александр Богомазов, а также современных художников – Олега Тистола, Марину Скугареву, Виктора Сидоренко.

Благодаря меценатам, которые передали городу 145 произведений из частных коллекций, мы создали основу для музея мирового уровня. Известные во всем мире художники – Казимир Малевич, Александр Архипенко, Соня Делоне, Александр Богомазов, Александра Экстер – должны оставаться в истории именно украинскими. Это не только об искусстве, но и о праве на собственную культурную память и справедливость