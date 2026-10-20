Іран заявив про "найтісніші" стратегічні відносини з росією в історії - Al Jazeera
Київ • УНН
Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив про безпрецедентне зближення Тегерана й москви. Про це він сказав після переговорів у Тегерані.
Іран і росія наразі підтримують найтісніші стратегічні відносини в історії. Про це заявив міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі після переговорів із його російським колегою сергієм савровим у Тегерані, повідомляє Al Jazeera, передає УНН.
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Ніколи в нашій історії Іран і росія не співпрацювали так тісно, як зараз
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Раніше керівник британської служби внутрішньої розвідки заявив, що Іран посилює спроби завдати ударів по важливих об'єктах, зокрема військових базах у Великій Британії, а росія нарощує гібридну війну проти союзників України.
Нагадаємо
Кількість збройних конфліктів вже сягнула максимуму з часів Другої світової війни. Війна росії проти України, протистояння США та Ірану й напруженість навколо Тайваню можуть перерости в глобальне зіткнення.