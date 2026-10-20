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The Washington Post

Іран заявив про "найтісніші" стратегічні відносини з росією в історії - Al Jazeera

Київ • УНН

 • 230 перегляди

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив про безпрецедентне зближення Тегерана й москви. Про це він сказав після переговорів у Тегерані.

Іран заявив про "найтісніші" стратегічні відносини з росією в історії - Al Jazeera

Іран і росія наразі підтримують найтісніші стратегічні відносини в історії. Про це заявив міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі після переговорів із його російським колегою сергієм савровим у Тегерані, повідомляє Al Jazeera, передає УНН.

Деталі

Ніколи в нашій історії Іран і росія не співпрацювали так тісно, як зараз

- йдеться в його заяві.

Додатково

Раніше керівник британської служби внутрішньої розвідки заявив, що Іран посилює спроби завдати ударів по важливих об'єктах, зокрема військових базах у Великій Британії, а росія нарощує гібридну війну проти союзників України.

Нагадаємо

Кількість збройних конфліктів вже сягнула максимуму з часів Другої світової війни. Війна росії проти України, протистояння США та Ірану й напруженість навколо Тайваню можуть перерости в глобальне зіткнення.

Євген Устименко

ПолітикаСвіт
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Лавров Сергій Вікторович
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Велика Британія
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