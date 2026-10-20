Иран заявил о "самых тесных" стратегических отношениях с россией в истории - Al Jazeera

Иран и россия в настоящее время поддерживают самые тесные стратегические отношения в истории. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи после переговоров со своим российским коллегой сергеем лавровым в Тегеране, сообщает Al Jazeera, передает УНН.

Детали

Никогда в нашей истории Иран и Россия не сотрудничали так тесно, как сейчас - говорится в его заявлении.

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Ранее руководитель британской службы внутренней разведки заявил, что Иран усиливает попытки наносить удары по важным объектам, в частности военным базам в Великобритании, а россия наращивает гибридную войну против союзников Украины.

Напомним

Количество вооруженных конфликтов уже достигло максимума со времен Второй мировой войны. Война россии против Украины, противостояние США и Ирана и напряженность вокруг Тайваня могут перерасти в глобальное столкновение.