Іран і росія посилюють гібридні кампанії у Британії - глава MI5

Кен Маккаллум. Фото: Jonathan Brady/Pool via REUTERS

У вівторок керівник британської служби внутрішньої розвідки заявив, що Іран посилює спроби завдати ударів по важливих об'єктах, зокрема військових базах у Великій Британії, а росія нарощує гібридну війну проти союзників України, передає УНН із посиланням на Reuters.

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У своїй щорічній промові, присвяченій різноманітним загрозам для Великої Британії, генеральний директор MI5 Кен Маккаллум також зазначив, що найбільше занепокоєння щодо зловживання штучним інтелектом викликає можливість розробки терористами біологічної зброї або навіть створення нових патогенів.

Маккаллум повідомив, що за останнє десятиліття кількість загроз з боку держав зросла вчетверо, і нині його організація виділяє на вирішення цієї проблеми більше ресурсів, ніж під час Холодної війни.

У понеділок британський прем'єр-міністр Енді Бернем заявив, що Тегеран, "найімовірніше", стоїть за ймовірною змовою проти авіабази Королівських ВПС "Ферфорд" (RAF Fairford), яку використовують американські бомбардувальники для завдання ударів по Ірану. Це спричинило оголошення тривоги та призвело до того, що президент США Трамп відкликав літаки з цієї бази.

Тегеран відкинув звинувачення у причетності до інциденту у Ферфорді, а також будь-які інші звинувачення у ворожих діях на території Великої Британії, де влада вже протягом багатьох років звинувачує Іран в участі у змовах і спробах замахів на дисидентів, а також на ізраїльські та єврейські об'єкти.

Американські бомбардувальники передислокували з Британії через загрозу, пов'язану з Іраном - Трамп

росія також заперечує свою причетність до ворожих дій у Великій Британії та інших країнах Заходу, проте Маккаллум заявив, що вона залишається "агресором номер один".

У заяві посольства росії в Лондоні йдеться: "Зручно приписувати москві кожен кіберінцидент, аварію безпілотника чи кримінальну справу в Європі, особливо коли не надається жодних доказів".

У посольстві зазначили, що роздмухування теми "нібито російської загрози" використовується для виправдання розширення повноважень у сфері безпеки й мілітаризації, а також для відволікання уваги від внутрішніх проблем. "Однак повторення безпідставних звинувачень не перетворює їх на факти", — додали там.