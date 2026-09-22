Сі Цзіньпін на зустрічі з Трампом вимагатиме припинити продаж зброї Тайваню - Reuters

Лідер Китаю Сі Цзіньпін під час майбутньої зустрічі з президентом США Дональдом Трампом може закликати Вашингтон припинити продаж зброї Тайваню. Про це Reuters повідомили джерела, поінформовані про це питання, пише УНН.

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Зазначається що Китай, імовірно, порушить питання третього спільного комюніке між двома країнами, підписаного у 1982 році.

У документі США заявили про намір поступово скорочувати продаж зброї Тайваню та не прагнути до довгострокових поставок озброєння острову.

Водночас тодішній президент США Рональд Рейган у супровідній записці зазначив, що готовність Вашингтона скорочувати продаж зброї залежить від продовження прихильності Китаю до мирного врегулювання розбіжностей із Тайванем.

Китай вважає Тайвань своєю територією та регулярно називає питання острова одним із найчутливіших у відносинах із США. Пекін неодноразово закликав Вашингтон припинити продаж зброї Тайваню.

Китай хоче зупинити вже замовлені поставки

За словами джерел, Китай може закликати США не лише припинити нові продажі зброї Тайваню, а й зупинити постачання озброєння, яке острів уже замовив.

Одне з джерел зазначило, що Сі Цзіньпін може заявити Трампу, що саме Тайвань є джерелом нестабільності у відносинах між США та Китаєм і нібито змінює статус-кво.

За даними видання, натомість Китай пропонує допомогти США чинити тиск на Іран у зв'язку з війною на Близькому Сході.

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США дотримуються політики "одного Китаю", за якою офіційно не визначають суверенітет Тайваню, але не підтримують позицію Пекіна про те, що острів є частиною Китаю.

У грудні адміністрація Трампа схвалила пакет продажу зброї Тайваню на $11 млрд — найбільший в історії. Ще один пакет вартістю близько $14 млрд залишається призупиненим уже кілька місяців. Після зустрічі із Сі Цзіньпіном у Пекіні в травні Трамп назвав цей пакет "дуже хорошим важелем для переговорів".

Що кажуть у США

Представник Білого дому заявив, що Трамп планує досить швидко ухвалити рішення щодо нового пакета продажу зброї Тайваню.

Під час першого президентського терміну Трамп схвалив більше продажів зброї Тайваню, ніж будь-який інший президент США. За словами представника Білого дому, у перший рік другого терміну він уже схвалив більше таких продажів, ніж адміністрація Джо Байдена за всі чотири роки.

У Тайвані заявили, що уважно стежать за контактами США та Китаю на високому рівні та продовжують підтримувати тісну комунікацію з Вашингтоном.

Сі Цзіньпін прибуде до Вашингтона у середу. Офіційні переговори з Трампом заплановані на четвер, а візит китайського лідера до Національного архіву США - на п'ятницю.

Водночас сенатор Піт Рікеттс Метт Поттінгер заявив, що не очікує на суттєвих домовленостей щодо Тайваню під час зустрічей цього тижня.

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