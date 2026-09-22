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Си Цзиньпин на встрече с Трампом потребует прекратить продажу оружия Тайваню — Reuters

Киев • УНН

 • 1448 просмотра

Китай может потребовать прекратить новые и уже заказанные поставки оружия Тайваню. Переговоры Си Цзиньпина и Трампа состоятся в Вашингтоне.

Си Цзиньпин на встрече с Трампом потребует прекратить продажу оружия Тайваню — Reuters

Лидер Китая Си Цзиньпин во время предстоящей встречи с президентом США Дональдом Трампом может призвать Вашингтон прекратить продажу оружия Тайваню. Об этом Reuters сообщили источники, осведомлённые об этом вопросе, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что Китай, вероятно, поднимет вопрос третьего совместного коммюнике между двумя странами, подписанного в 1982 году.

В документе США заявили о намерении постепенно сокращать продажу оружия Тайваню и не стремиться к долгосрочным поставкам вооружений острову.

В то же время тогдашний президент США Рональд Рейган в сопроводительной записке отметил, что готовность Вашингтона сокращать продажу оружия зависит от продолжения приверженности Китая мирному урегулированию разногласий с Тайванем.

Китай считает Тайвань своей территорией и регулярно называет вопрос острова одним из наиболее чувствительных в отношениях с США. Пекин неоднократно призывал Вашингтон прекратить продажу оружия Тайваню.

Китай хочет остановить уже заказанные поставки

По словам источников, Китай может призвать США не только прекратить новые продажи оружия Тайваню, но и остановить поставки вооружений, которые остров уже заказал.

Один из источников отметил, что Си Цзиньпин может заявить Трампу, что именно Тайвань является источником нестабильности в отношениях между США и Китаем и якобы меняет статус-кво.

По данным Reuters, взамен Китай предлагает помочь США оказывать давление на Иран в связи с войной на Ближнем Востоке.

путин планирует приехать в Китай на саммит Си Цзиньпина, но пропустит G20 с Трампом - Bloomberg22.09.26, 10:10 • 3190 просмотров

США придерживаются политики "одного Китая", согласно которой официально не определяют суверенитет Тайваня, но не поддерживают позицию Пекина о том, что остров является частью Китая.

В декабре администрация Трампа одобрила пакет продажи оружия Тайваню на $11 млрд — крупнейший в истории. Ещё один пакет стоимостью около $14 млрд остаётся приостановленным уже несколько месяцев. После встречи с Си Цзиньпином в Пекине в мае Трамп назвал этот пакет "очень хорошим рычагом для переговоров".

Что говорят в США

Представитель Белого дома заявил, что Трамп планирует довольно быстро принять решение по новому пакету продажи оружия Тайваню.

Во время своего первого президентского срока Трамп одобрил больше продаж оружия Тайваню, чем любой другой президент США. По словам представителя Белого дома, в первый год второго срока он уже одобрил больше таких продаж, чем администрация Джо Байдена за все четыре года.

На Тайване заявили, что внимательно следят за контактами США и Китая на высоком уровне и продолжают поддерживать тесную коммуникацию с Вашингтоном.

Си Цзиньпин прибудет в Вашингтон в среду. Официальные переговоры с Трампом запланированы на четверг, а визит китайского лидера в Национальный архив США — на пятницу.

В то же время сенатор Пит Рикеттс Мэтт Поттингер заявил, что не ожидает существенных договорённостей по Тайваню во время встреч на этой неделе.

США и Китай продвинулись в торговых переговорах и договорились об отдельном диалоге по ИИ22.09.26, 06:16 • 3692 просмотра

Ольга Розгон

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Дональд Трамп
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Си Цзиньпин
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Китай
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