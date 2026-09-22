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путин планирует приехать в Китай на саммит Си Цзиньпина, но пропустит G20 с Трампом - Bloomberg

Киев • УНН

 • 1176 просмотра

путин, вероятно, примет участие в саммите АТЭС в Шэньчжэне 18–19 ноября. Участие в G20 во Флориде вместе с Трампом маловероятно.

путин планирует приехать в Китай на саммит Си Цзиньпина, но пропустит G20 с Трампом - Bloomberg

Российский диктатор владимир путин планирует отправиться в Китай на саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который будет принимать председатель КНР Си Цзиньпин, но, вероятно, пропустит «Группу двадцати» (G20) в США, где будет присутствовать Дональд Трамп. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

По словам людей, близких к кремлю, российский президент планирует лично принять участие во встрече АТЭС впервые с 2017 года. Они отметили, что вероятность его участия вместе с президентом Трампом в саммите G20 во Флориде крайне низка. Собеседники попросили не называть их имён, поскольку этот вопрос не является публичным.

Прессекретарь кремля дмитрий песков не ответил на запрос о комментарии.

Си Цзиньпин примет лидеров АТЭС в китайском Шэньчжэне 18–19 ноября. Российские чиновники допускали возможность проведения беспрецедентной трёхсторонней встречи лидеров трёх крупнейших ядерных держав мира на полях саммита.

Как отмечает Bloomberg, путин в основном избегает многосторонних форумов, где существует риск столкновения с западными союзниками Украины из Европы, а также с представителями таких стран, как Канада, Япония, Южная Корея и Австралия. Кроме того, существует риск неожиданного появления на саммите G20 президента Украины Владимира Зеленского.

При этом участие в саммите АТЭС предоставило бы ему наиболее заметную международную трибуну с начала войны в Украине в 2022 году.

Выборы генсека ООН: борьба за место следующего главы может зависеть от компромиссов между США и Китаем21.09.26, 23:01 • 2966 просмотров

Ольга Розгон

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