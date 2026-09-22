путін планує приїхати до Китаю на саміт Сі Цзіньпіна, але пропустить G20 з Трампом - Bloomberg

російський диктатор володимир путін планує вирушити до Китаю на саміт Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС), який прийматиме голова КНР Сі Цзіньпін, але, ймовірно, пропустить "Групу двадцяти" (G20) у США, де буде присутній Дональд Трамп. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

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За словами людей, близьких до кремля, російський президент планує особисто взяти участь у зустрічі АТЕС уперше з 2017 року. Вони зазначили, що ймовірність його участі разом із президентом Трампом у саміті G20 у Флориді вкрай низька. Співрозмовники попросили не називати їхніх імен, оскільки це питання не є публічним.

Прессекретар кремля дмитро пєсков не відповів на запит про коментар.

Сі Цзіньпін прийматиме лідерів АТЕС у китайському Шеньчжені 18–19 листопада. російські чиновники припускали можливість проведення безпрецедентної тристоронньої зустрічі лідерів трьох найбільших ядерних держав світу на полях саміту.

Як зазначає Bloomberg, путін здебільшого уникає багатосторонніх форумів, де існує ризик зіткнення із західними союзниками України з Європи, а також із представниками таких країн, як Канада, Японія, Південна Корея та Австралія. Крім того, існує ризик несподіваної появи на саміті G20 президента України Володимира Зеленського.

При цьому участь у саміті АТЕС надала б йому найпомітнішу міжнародну трибуну з початку війни в Україні у 2022 році.

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