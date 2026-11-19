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Міністерство оборони Тайваню повідомило, що у четвер два російські військові літаки Ту-95 пролетіли на схід від острова, наблизившись з півдня. Про це пише Reuters, передає УНН.

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Це вже другий випадок цього тижня. Польоти відбулися на тлі візиту російського диктатора володимира путіна до китайського міста Шеньчжень для участі у саміті АТЕС. Там же він і зустрівся з лідером Китаю Сі Цзіньпіном та президентом США Дональдом Трампом.

За даними відомства, два літаки Ту-95, увійшли до зони протиповітряної оборони Тайваню, а потім покинули його в напрямку північного сходу острова, поблизу портового міста Кілунг. Водночас міністерство оборони росії не відповіло на запити про коментарі.

Нагадаємо

Тристороння зустріч президента США Дональда Трампа, глави Китаю Сі Цзіньпіна та глави кремля володимира путіна 19 листопада завершилася через близько півтори години після початку.

Трамп, Сі та Путін у китайському Шеньчжені на полях саміту АТЕС 19 листопада зібралися на безпрецедентну тристоронню зустріч, на якій, за їхніми словами, вони мали обговорити війну в Україні та контроль над ядерними озброєннями.

Сидячи за великим круглим столом у віллі в південнокитайському місті Шеньчжень, лідери найбільших ядерних держав світу по черзі виступали зі вступними промовами.