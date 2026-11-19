Два российских Ту-95 во второй раз за неделю вошли в зону ПВО Тайваня - Reuters
Киев • УНН
Минобороны Тайваня заявило о полёте двух российских Ту-95 вблизи острова. Самолёты вошли в зону ПВО и покинули её в северо-восточном направлении.
Министерство обороны Тайваня сообщило, что в четверг два российских военных самолёта Ту-95 пролетели к востоку от острова, приблизившись с юга. Об этом пишет Reuters, передаёт УНН.
Детали
Это уже второй такой случай на этой неделе. Полёты состоялись на фоне визита российского диктатора владимира путина в китайский город Шэньчжэнь для участия в саммите АТЭС. Там же он встретился с лидером Китая Си Цзиньпином и президентом США Дональдом Трампом.
По данным ведомства, два самолёта Ту-95 вошли в зону противовоздушной обороны Тайваня, а затем покинули её в направлении северо-востока острова, вблизи портового города Килунг. При этом министерство обороны россии не ответило на запросы о комментариях.
Напомним
Трёхсторонняя встреча президента США Дональда Трампа, главы Китая Си Цзиньпина и главы кремля владимира путина 19 ноября завершилась примерно через полтора часа после начала.
Трамп, Си и Путин в китайском Шэньчжэне на полях саммита АТЭС 19 ноября собрались на беспрецедентную трёхстороннюю встречу, на которой, по их словам, они должны были обсудить войну в Украине и контроль над ядерными вооружениями.
Сидя за большим круглым столом на вилле в южнокитайском городе Шэньчжэнь, лидеры крупнейших ядерных держав мира по очереди выступили с вступительными речами.