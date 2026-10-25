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Трамп ризикує втратити Конгрес, а республіканці шукають наступника - The Guardian

Київ • УНН

 • 2114 перегляди

The Guardian прогнозує втрату Трампом контролю над Палатою представників і можливі розслідування. Республіканці вже думають про наступника.

Трамп ризикує втратити Конгрес, а республіканці шукають наступника - The Guardian

У останні два роки президентського терміну Дональда Трампа, коли Конгрес США перейшов до рук опонентів, рейтинг схвалення рішень президента стрімко падає, а республіканці починають думати про наступника. Про це повідомляє The Guardian, передає УНН.

Деталі

Через 10 днів Дональд Трамп майже напевно втратить контроль над Палатою представників, і не виключено, що йому доведеться мати справу й із Сенатом, контрольованим демократами. Будь-які надії на ухвалення внутрішньополітичних законів - не те щоб він надто переймався цим протягом перших двох років - зникнуть. Натомість на нього чекає низка розслідувань, які можуть знову призвести до імпічменту

- йдеться в публікації.

Також зазначається, що прагнення адміністрації Трампа розділити світ на сфери впливу та стати на бік диктаторів, а не демократів, давно було очевидним.

Минулорічна Стратегія національної безпеки містила різку критику традиційних союзників США в Європі та Східній Азії. Але найбільше шокувало те, чого в ній не було сказано. І росія, і Китай змогли уникнути прямої критики. У шести абзацах, що описують загрозу для Тайваню, Китай не згадувався жодного разу. В інших частинах документа Китай, навпаки, навіть хвалили як "багату та могутню країну, яка використовує своє багатство та силу на свою значну користь". У розділі, присвяченому війні росії в Україні, не згадувалося, як вона розпочалася, і не містилося жодних натяків на те, що путіна слід перемогти; натомість основна увага приділялася тому, як США могли б допомогти Європі та росії налагодити свої відносини

- зазначають автори публікації.

Нагадаємо

44-й президент США Барак Обама під час передвиборчого мітингу демократів у Клівленді назвав адміністрацію чинного глави Білого дому Дональда Трампа прикладом "некомпетентності, якої ми не бачили в сучасну добу".

Євген Устименко

ПолітикаСвіт
російська пропаганда
Вибори в США
Війна в Україні
Володимир Путін
The Guardian
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Сенат Сполучених Штатів Америки
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