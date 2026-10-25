Трамп рискует потерять Конгресс, а республиканцы ищут преемника - The Guardian

В последние два года президентского срока Дональда Трампа, когда Конгресс США перешел в руки оппонентов, рейтинг одобрения решений президента стремительно падает, а республиканцы начинают думать о преемнике. Об этом сообщает The Guardian, передает УНН.

Детали

Через 10 дней Дональд Трамп почти наверняка потеряет контроль над Палатой представителей, и не исключено, что ему придется иметь дело и с Сенатом, контролируемым демократами. Любые надежды на принятие внутриполитических законов - не то чтобы он слишком заботился об этом в течение первых двух лет - исчезнут. Вместо этого его ждет ряд расследований, которые могут вновь привести к импичменту - говорится в публикации.

Также отмечается, что стремление администрации Трампа разделить мир на сферы влияния и встать на сторону диктаторов, а не демократов, давно было очевидным.

Прошлогодняя Стратегия национальной безопасности содержала резкую критику традиционных союзников США в Европе и Восточной Азии. Но больше всего шокировало то, о чем в ней не было сказано. И россия, и Китай смогли избежать прямой критики. В шести абзацах, описывающих угрозу для Тайваня, Китай не упоминался ни разу. В других частях документа Китай, напротив, даже хвалили как "богатую и могущественную страну, которая использует свое богатство и силу с немалой выгодой для себя". В разделе, посвященном войне россии в Украине, не упоминалось, как она началась, и не содержалось никаких намеков на то, что путина следует победить; вместо этого основное внимание уделялось тому, как США могли бы помочь Европе и россии наладить свои отношения - отмечают авторы публикации.

Напомним

44-й президент США Барак Обама во время предвыборного митинга демократов в Кливленде назвал администрацию действующего главы Белого дома Дональда Трампа примером "некомпетентности, которой мы не видели в современную эпоху".