Обама назвав адміністрацію Трампа прикладом небаченої некомпетентності
Київ • УНН
Барак Обама звинуватив адміністрацію Дональда Трампа у хаосі, жорстокості, корупції та зростанні цін. Трамп у свою чергу назвав Обаму "поганим президентом".
44-й президент США Барак Обама під час передвиборчого мітингу демократів у Клівленді назвав адміністрацію чинного глави Білого дому Дональда Трампа прикладом "некомпетентності, якої ми не бачили в сучасну добу". Про це повідомляє The New York Times, інформує УНН.
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За словами Обами, другий президентський термін Трампа обернувся "двома роками хаосу, жорстокості й корупції".
Як колишній президент, можу сказати вам, що іноді незалежні від президента чинники руйнують зрештою найкраще продумані плани. Але тут не той випадок. У цьому випадку дії адміністрації безпосередньо спричинили зростання цін
Додамо, що Дональд Трамп уже відповів на заяви Обами, зазначивши, що той був "поганим президентом" і критикує його, "бо ми їх перемогли".
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Колишній президент США Барак Обама заявив, що американський уряд не приховує доказів існування інопланетян чи інопланетних кораблів.
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