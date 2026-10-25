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The New York Times

Обама назвав адміністрацію Трампа прикладом небаченої некомпетентності

Київ • УНН

 • 516 перегляди

Барак Обама звинуватив адміністрацію Дональда Трампа у хаосі, жорстокості, корупції та зростанні цін. Трамп у свою чергу назвав Обаму "поганим президентом".

Обама назвав адміністрацію Трампа прикладом небаченої некомпетентності

44-й президент США Барак Обама під час передвиборчого мітингу демократів у Клівленді назвав адміністрацію чинного глави Білого дому Дональда Трампа прикладом "некомпетентності, якої ми не бачили в сучасну добу". Про це повідомляє The New York Times, інформує УНН.

Деталі

За словами Обами, другий президентський термін Трампа обернувся "двома роками хаосу, жорстокості й корупції".

Як колишній президент, можу сказати вам, що іноді незалежні від президента чинники руйнують зрештою найкраще продумані плани. Але тут не той випадок. У цьому випадку дії адміністрації безпосередньо спричинили зростання цін

- зазначив Обама.

Додамо, що Дональд Трамп уже відповів на заяви Обами, зазначивши, що той був "поганим президентом" і критикує його, "бо ми їх перемогли".

Нагадаємо

Колишній президент США Барак Обама заявив, що американський уряд не приховує доказів існування інопланетян чи інопланетних кораблів.

Трамп назвав себе найвеличнішим президентом США, а Байдена й Обаму записав у "провали"28.08.26, 07:55 • 9078 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

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