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Обама назвал администрацию Трампа примером невиданной некомпетентности

Киев • УНН

 • 2754 просмотра

Барак Обама обвинил администрацию Дональда Трампа в хаосе, жестокости, коррупции и росте цен. Трамп, в свою очередь, назвал Обаму "плохим президентом".

Обама назвал администрацию Трампа примером невиданной некомпетентности

44-й президент США Барак Обама во время предвыборного митинга демократов в Кливленде назвал администрацию действующего главы Белого дома Дональда Трампа примером "некомпетентности, которой мы не видели в современную эпоху". Об этом сообщает The New York Times, информирует УНН.

Детали

По словам Обамы, второй президентский срок Трампа обернулся "двумя годами хаоса, жестокости и коррупции".

Как бывший президент, могу сказать вам, что иногда не зависящие от президента факторы в конечном итоге разрушают даже самые продуманные планы. Но здесь не тот случай. В данном случае действия администрации непосредственно привели к росту цен

- отметил Обама.

Добавим, что Дональд Трамп уже ответил на заявления Обамы, отметив, что тот был "плохим президентом" и критикует его, "потому что мы их победили".

Напомним

Бывший президент США Барак Обама заявил, что американское правительство не скрывает доказательств существования инопланетян или инопланетных кораблей.

Трамп назвал себя величайшим президентом США, а Байдена и Обаму записал в «провалы»28.08.26, 07:55 • 9082 просмотра

Вадим Хлюдзинский

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