Обама назвал администрацию Трампа примером невиданной некомпетентности

44-й президент США Барак Обама во время предвыборного митинга демократов в Кливленде назвал администрацию действующего главы Белого дома Дональда Трампа примером "некомпетентности, которой мы не видели в современную эпоху". Об этом сообщает The New York Times, информирует УНН.

Детали

По словам Обамы, второй президентский срок Трампа обернулся "двумя годами хаоса, жестокости и коррупции".

Как бывший президент, могу сказать вам, что иногда не зависящие от президента факторы в конечном итоге разрушают даже самые продуманные планы. Но здесь не тот случай. В данном случае действия администрации непосредственно привели к росту цен - отметил Обама.

Добавим, что Дональд Трамп уже ответил на заявления Обамы, отметив, что тот был "плохим президентом" и критикует его, "потому что мы их победили".

Напомним

Бывший президент США Барак Обама заявил, что американское правительство не скрывает доказательств существования инопланетян или инопланетных кораблей.

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