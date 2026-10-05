Тайвань чекає від Трампа рішення про продаж зброї на $14 млрд на тлі зближення США з Китаєм

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Представник Тайваню у США Александр Юй заявив, що очікує від президента Дональда Трампа схвалення нового пакета озброєнь для острова на $14 млрд. У Тайбеї наполягають, що політика Вашингтона щодо Тайваню не змінилася, попри активізацію контактів Трампа з лідером Китаю Сі Цзіньпіном, повідомляє Bloomberg, пише УНН.

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За словами Юя, рішення щодо постачання зброї могло б ухвалюватися швидше, однак Тайвань розраховує отримати необхідне озброєння. Значну частину пакета, за даними Bloomberg, мають становити засоби протиповітряної оборони.

Сполучені Штати дуже добре розуміють загрозу, під якою ми перебуваємо, і, я впевнений, нададуть нам необхідне обладнання – заявив представник Тайваню.

Рішення обіцяють "досить швидко"

Високопоставлений представник адміністрації США повідомив Bloomberg, що Трамп ухвалить рішення щодо пакета озброєнь "досить швидко", однак конкретних термінів не назвав.

Невизначеність навколо постачання виникла на тлі контактів Трампа із Сі Цзіньпіном. Раніше американський президент називав продаж зброї Тайваню "дуже хорошим козирем у переговорах" із Пекіном.

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Юй наголосив, що перед майбутніми зустрічами Трампа і Сі головне завдання Тайваню – домогтися, щоб питання острова не стало предметом торгу між двома державами. За його словами, необхідно "переконатися, що Тайвань не буде в меню".

У грудні Трамп схвалив продаж Тайваню озброєнь на рекордні $11 млрд. Водночас Держдепартамент наголосив, що американське законодавство забороняє продаж зброї Китаю і жодних планів таких поставок Вашингтон не має.

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