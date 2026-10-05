Тайвань чекає від Трампа рішення про продаж зброї на $14 млрд на тлі зближення США з Китаєм

$44.8350.70
ukenru
22:18 • 3808 перегляди
"Не можна прогинатися під путіна, бо Україну зламають": Зеленський відповів депутатам, які закликають домовлятися з рф
21:37 • 7678 перегляди
У росії розбився Ту-95МС, загинули 8 військових, серед них могли бути причетні до ракетних ударів по Україні
20:58 • 10609 перегляди
У мережі з'явилися супутникові знімки наслідків удару СБУ по аеродрому "Ханська" в АдигеїPhoto
20:16 • 10760 перегляди
У Латвії після виборів планують сформувати проукраїнську коаліцію та продовжити підтримку Києва
Ексклюзив
4 жовтня, 16:31 • 21897 перегляди
Астропрогноз на 5-11 жовтня 2026 року: тиждень, який вимагає особливої обережності, та важливий молодик у Терезах
4 жовтня, 13:58 • 21597 перегляди
СБУ уразила два ворожих винищувачі на аеродромі в Адигеї
4 жовтня, 13:39 • 24625 перегляди
Україна та Німеччина підписали 15 угод на понад 8,5 млрд євро - ЗеленськийVideo
4 жовтня, 10:52 • 31271 перегляди
У міноборони рф заявили, що посилять удари по "військових об'єктах" України
4 жовтня, 10:24 • 31100 перегляди
У результаті атаки рф по Північному мосту в Києві постраждали двоє людей: що відомо про їх стан
4 жовтня, 10:05 • 25883 перегляди
Польща та Румунія відмовилися збільшувати транзит зерна з України - ЗМІ
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+9°
1.7м/с
65%
752мм
Популярнi новини
СБУ закликає українців не публікувати фото і відео ворожих обстрілів4 жовтня, 13:22 • 7974 перегляди
Після атак українських дронів у росії майже вдвічі зріс попит на електромобілі - NYT4 жовтня, 14:14 • 5700 перегляди
У Києві водій тікав від поліції та напав на патрульних: його підстрелилиVideo4 жовтня, 14:37 • 6874 перегляди
Україна отримає від Німеччини 2 тисячі дронів-перехоплювачів “Барс” - Зеленський4 жовтня, 14:50 • 10093 перегляди
США запропонували провести тристоронню зустріч України та росії до кінця жовтня - Зеленський4 жовтня, 15:42 • 11290 перегляди
Публікації
Як розпізнати жорстоке поводження з твариною та кому скаржитисьPhotoVideo4 жовтня, 08:17 • 42971 перегляди
Україна готується відновити польоти, але вітчизняні авіакомпанії можуть не дочекатися2 жовтня, 10:40 • 135537 перегляди
Топ-10 комедій на вихідні: фільми, які допоможуть відпочити й посміятисяPhoto2 жовтня, 08:07 • 132093 перегляди
Суд продовжив запобіжні заходи лікарям Odrex, яких обвинувачують у медичній недбалості2 жовтня, 07:15 • 116129 перегляди
Міжнародний день кави: історія свята, походження напою та поява кави в Україні1 жовтня, 14:54 • 137739 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Фрідріх Мерц
Віталій Кличко
Олексій Гончаренко
Данило Гетманцев
Актуальні місця
Україна
Німеччина
Сполучені Штати Америки
Франція
Запорізька область
Реклама
УНН Lite
Кетлін Тернер відреагувала на зізнання Майкла Дугласа про їхній таємний роман 40 років тому23:06 • 62 перегляди
Кім Кардаш'ян розповіла, чому майже 5 років не хотіла нових стосунків перед романом із Льюїсом Гамільтоном22:06 • 1864 перегляди
Син Оззі Осборна разом із донькою таємно лякали відвідувачів у лабіринті, присвяченому рокеру21:05 • 4136 перегляди
ШІ розшифрував секретне послання Наполеона, якому понад 200 роківPhoto4 жовтня, 09:24 • 37340 перегляди
У Польщі запустили перший у світі "AbortOmat", де можна отримати таблетки для переривання вагітності4 жовтня, 07:14 • 29793 перегляди
Актуальне
Су-34
Опалення
Соціальна мережа
Ту-95
Truth Social

Тайвань чекає від Трампа рішення про продаж зброї на $14 млрд на тлі зближення США з Китаєм

Київ • УНН

 • 166 перегляди

Тайбей чекає на рішення Трампа щодо озброєнь на $14 млрд, значну частину яких становить ППО. Вашингтон обіцяє визначитися швидко.

Тайвань чекає від Трампа рішення про продаж зброї на $14 млрд на тлі зближення США з Китаєм
Фото: Bloomberg

Представник Тайваню у США Александр Юй заявив, що очікує від президента Дональда Трампа схвалення нового пакета озброєнь для острова на $14 млрд. У Тайбеї наполягають, що політика Вашингтона щодо Тайваню не змінилася, попри активізацію контактів Трампа з лідером Китаю Сі Цзіньпіном, повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

За словами Юя, рішення щодо постачання зброї могло б ухвалюватися швидше, однак Тайвань розраховує отримати необхідне озброєння. Значну частину пакета, за даними Bloomberg, мають становити засоби протиповітряної оборони.

Сполучені Штати дуже добре розуміють загрозу, під якою ми перебуваємо, і, я впевнений, нададуть нам необхідне обладнання

– заявив представник Тайваню.

Рішення обіцяють "досить швидко"

Високопоставлений представник адміністрації США повідомив Bloomberg, що Трамп ухвалить рішення щодо пакета озброєнь "досить швидко", однак конкретних термінів не назвав.

Невизначеність навколо постачання виникла на тлі контактів Трампа із Сі Цзіньпіном. Раніше американський президент називав продаж зброї Тайваню "дуже хорошим козирем у переговорах" із Пекіном.

Трамп заперечив слова свого посла про пропозицію Сі Цзіньпіну купувати американську зброю28.09.26, 23:28 • 4814 переглядiв

Юй наголосив, що перед майбутніми зустрічами Трампа і Сі головне завдання Тайваню – домогтися, щоб питання острова не стало предметом торгу між двома державами. За його словами, необхідно "переконатися, що Тайвань не буде в меню".

У грудні Трамп схвалив продаж Тайваню озброєнь на рекордні $11 млрд. Водночас Держдепартамент наголосив, що американське законодавство забороняє продаж зброї Китаю і жодних планів таких поставок Вашингтон не має.

США вважають малоймовірним вторгнення Китаю на Тайвань наступного року - Reuters01.10.26, 13:54 • 4724 перегляди

Степан Гафтко

ПолітикаСвіт
Державний департамент США
Bloomberg
Дональд Трамп
Тайвань
Сі Цзіньпін
Китай
Сполучені Штати Америки